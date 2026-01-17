Omicidio Ludwig, rimangono in carcere i due accusati

Il gip ha convalidato il fermo e stabilito il carcere per Emiliano Milza e Simona Hirsch. I due sono accusati di aver ucciso Franka Ludwig, 52enne tedesca trovata senza vita a luglio 2025 a Castagno d'Andrea.

Il giudice ha disposto la misura in carcere per i due indagati considerando concreto il rischio di fuga all'estero e di reiterazione del reato. Milza, infatti, stava progettando di partire per l'isola di Capo Verde, mentre Hirsch sarebbe andata in Spagna. Sono contestati i reati di omicidio volontario premeditato, maltrattamenti aggravati contro i familiari, truffa aggravata e frode assicurativa.

Stando a quanto riscontrato dalle indagini, Milza avrebbe orchestrato l'omicidio di Ludwig per intascarsi il premio da 3 milioni di euro della cinque assicurazioni che aveva intestato alla 52enne, con lui stesso beneficiario insieme al figlio neonato e alla propria madre, con la clausola di triplicazione di importo assicurato in caso di morte causata da incidente stradale.

Notizie correlate