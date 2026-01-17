Palazzo Leggenda compie due anni e fa una festa speciale

Buon secondo compleanno Palazzo Leggenda! La biblioteca delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi di via Paladini a Empoli ha il piacere di invitarvi alla festa di compleanno. Una bella giornata da vivere insieme tra letture, laboratori e una fantastica torta da abbellire con tanta fantasia. L’ingresso è gratuito.

Quando? Sabato 24 gennaio 2026 ecco il programma: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18:30, laboratorio no stop per una torta di dolcetti! Per tutta la giornata bambine e bambini potranno abbellire la torta di compleanno della biblioteca realizzando pasticcini e dolcetti dalle forme più fantasiose e colorate.

Alle 10.30 Buon compleanno Palazzo Leg(o)genda: per festeggiare il secondo anno della biblioteca, saranno ricostruite a computer le stanze preferite di Palazzo Leggenda usando i mattoncini Lego e… la fantasia come unico limite. Si riuscirà a spegnere candeline fatte di mattoncini? Da 8 a 12 anni. Prenotazione consigliata.

Alle 16.30 Baby M-assaggi Speciale compleanno: le "piccole storie" parleranno di... compleanni! Letture per piccolissimi, per scoprire insieme quanto è bello festeggiare tra le pagine di un libro. Da 18 a 36 mesi. Prenotazione consigliata.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

