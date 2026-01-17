Palazzo Leggenda compie due anni e fa una festa speciale

Cultura Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Buon secondo compleanno Palazzo Leggenda! La biblioteca delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi di via Paladini a Empoli ha il piacere di invitarvi alla festa di compleanno. Una bella giornata da vivere insieme tra letture, laboratori e una fantastica torta da abbellire con tanta fantasia. L’ingresso è gratuito.

Quando? Sabato 24 gennaio 2026 ecco il programma: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18:30, laboratorio no stop per una torta di dolcetti! Per tutta la giornata bambine e bambini potranno abbellire la torta di compleanno della biblioteca realizzando pasticcini e dolcetti dalle forme più fantasiose e colorate.

Alle 10.30 Buon compleanno Palazzo Leg(o)genda: per festeggiare il secondo anno della biblioteca, saranno ricostruite a computer le stanze preferite di Palazzo Leggenda usando i mattoncini Lego e… la fantasia come unico limite. Si riuscirà a spegnere candeline fatte di mattoncini? Da 8 a 12 anni. Prenotazione consigliata.

Alle 16.30 Baby M-assaggi Speciale compleanno: le "piccole storie" parleranno di... compleanni! Letture per piccolissimi, per scoprire insieme quanto è bello festeggiare tra le pagine di un libro. Da 18 a 36 mesi. Prenotazione consigliata.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate

Empoli
Attualità
16 Gennaio 2026

Il primo premio del Concorso Busoni di Bolzano in concerto a Empoli: il pianista Yifan Wu

Giovedì 22 gennaio 2026, alle 21, al Teatro Shalom (via Ferruccio Busoni, 24), nel secondo appuntamento della stagione concertistica del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni si conferma la collaborazione con [...]

Vinci
Attualità
15 Gennaio 2026

Domenica il Museo Leonardiano sarà gratuito per i residenti di Empoli

Il sistema museale vinciano sarà aperto gratuitamente per i residenti del Comune di Empoli, domenica 18 gennaio 2026, come già successo a settembre, in occasione dell’evacuazione relativa al primo ordigno [...]

Empoli
Cultura
15 Gennaio 2026

Chi vive nella 'zona rossa' può visitare gratis Provincia Novecento

Domenica 18 gennaio 2026 è la data in cui è stata programmata la rimozione del secondo ordigno bellico rinvenuto nel cantiere del Teatro il Ferruccio in Piazza G. Guerra a [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina