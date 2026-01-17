A Matassino, si chiude il pellegrinaggio della Croce Giubilare: presente la Misericordia di Gambassi Terme

Si è svolta oggi, nella Parrocchia Santa Maria Regina di Matassino, frazione di Figline Valdarno e Reggello, la cerimonia conclusiva del pellegrinaggio dell'Icona Giubilare della Croce, dopo un intenso percorso che ha attraversato le Misericordie di tutta Italia, isole comprese. L'evento ha visto la partecipazione di centinaia di volontari provenienti da tutta la Toscana, inclusi i membri della Misericordia di Gambassi Terme, riuniti per celebrare insieme un momento di fede, fraternità e impegno nel servizio alla comunità.

"Un momento atteso quanto intenso, per ritrovarci come grande famiglia 'giallo-ciano' - ha scritto la Misericordia di Gambassi Terme su Facebook - . Un'occasione per pregare insieme con gratitudine e rinnovare il nostro impegno di servizio alla persona, di volontariato di relazione".

Il pellegrinaggio, iniziato nei mesi precedenti in Toscana, ha visto l'Icona benedetta da Papa Francesco attraversare città e paesi, portando con sé un messaggio di speranza e di servizio alla persona. Ma il cammino della croce non finisce qui: la Croce Giubilare continuerà infatti il suo viaggio anche oltre i confini italiani, destinata a raggiungere il territorio ucraino. Come sottolineano dal post della Misericordia, "è evocativo di un sentimento di internazionalità apprendere che la Croce Giubilare sia destinata a raggiungere il territorio ucraino, per restarvi".

Alla cerimonia hanno partecipato autorità religiose e civili, tra cui S.E. Mons. Franco Agostinelli, Correttore spirituale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, che ha aperto l’incontro con una preghiera benaugurale, e S.E. Mons. Stefano Manetti, Vescovo di Fiesole, che ha presieduto la Celebrazione Eucaristica insieme ai sacerdoti correttori. Relazioni e riflessioni sono state affidate a Don Fabio Celli e Don Simone Imperiosi, che hanno ricordato l’importanza di vivere le opere di misericordia per essere testimoni credibili di fede e solidarietà nella società.

Non sono mancati i rappresentanti delle istituzioni civili e della Confederazione: il Sindaco di Reggello, Piero Giunti; il Vicepresidente della Federazione regionale delle Misericordie della Toscana, Roberto Cerulli; il Direttore regionale Filippo Pratesi; e il Presidente della Confederazione Nazionale Domenico Giani, che ha inviato un messaggio personale letto durante la celebrazione.

"Il Giubileo in quanto tale è finito - ha spiegato Mons. Franco Agostinelli - ma la continuità che esso ha indicato non si esaurisce con il percorso odierno. Il cammino prosegue nei valori che l’Icona ci ha trasmesso e nell’impegno di ciascuno di noi nel servizio alla comunità".

Una giornata di preghiera e fraternità, che ha riunito volontari e membri delle Misericordie da tutta la Toscana e oltre, confermando che la vera ricchezza di questo pellegrinaggio non è solo nella meta raggiunta, ma nella strada condivisa e nei legami costruiti lungo il cammino.

