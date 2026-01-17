Pisa a sostegno dell'Iran: oltre 200 al flash mob e corteo

Attualità Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile
Fonte: Fb Antonio Mazzeo

Presente anche Antonio Mazzeo: "Le voci che arrivano dall'Iran e che trovano sostegno anche nelle nostre città non possono essere ignorate"

Oltre 200 persone hanno partecipato oggi a un corteo nel centro di Pisa per manifestare solidarietà al popolo iraniano, in protesta da giorni contro il regime degli Ayatollah. La mobilitazione, organizzata da partiti del centrosinistra, associazioni locali e sigle del territorio, segue il flash mob di questa mattina sotto la Torre Pendente, promosso dal Consiglio cittadino per le pari opportunità.

Presente alla manifestazione anche  Antonio Mazzeo, vicepresidente del Consiglio della regione Toscana che ha sottolineato l'importanza della mobilitazione per ribadire con forza "la vicinanza e la solidarietà al popolo iraniano, a chi lotta per la libertà, per i diritti civili e per il rispetto della dignità umana. Le voci che arrivano dall'Iran e che trovano sostegno anche nelle nostre città non possono essere ignorate".

Mazzeo ha poi ricordato come, mercoledì scorso, il Consiglio regionale abbia approvato a larga maggioranza una mozione di sostegno al popolo iraniano: "un atto politico che affianca l'impegno della società civile e che conferma la volontà delle istituzioni toscane di schierarsi con decisione dalla parte dei diritti umani e della libertà".

Fonte: Fb Antonio Mazzeo

Durante il corteo sarebbe stata bruciata una foto della 'guida suprema' dell'Iran, Ali Khamenei, sotto la Torre di Pisa, come gesto simbolo di protesta contro il regime di Teheran.

Notizie correlate

Pisa
Attualità
17 Gennaio 2026

Pisa, via libera alla completa rimozione delle vecchie bancarelle in Piazza Manin

Dopo l’accoglimento nella giornata di ieri da parte del Tar dell’istanza del Comune di Pisa in merito alla necessità di completare i lavori di riqualificazione di piazza Manin e, di [...]

Pisa
Attualità
16 Gennaio 2026

Pnrr, il cantiere di piazza Manin a Pisa prosegue

Il Presidente del Tar della Toscana, questa mattina, ha accolto l’istanza del Comune di Pisa in merito alla necessità di completare i lavori di riqualificazione di piazza Manin e, pertanto, [...]

Pisa
Attualità
16 Gennaio 2026
Usb Pisa vigili del fuoco

Dieci Vigili del fuoco toscani richiamati dal Ministero dell'Interno per le proteste pro-Palestina

Il Ministero dell'Interno ha richiamato 10 vigili del fuoco toscani per aver partecipato a manifestazioni e scioperi in sostegno e solidarietà al popolo palestinese. Secondo quanto denunciato dall'Usb di Pisa, [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina