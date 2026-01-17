Poc Vinci, i comitati ambientalisti: "Due vittorie, ma si poteva fare di più"

I Comitati Salviamo la Collina dal Cemento e Spicchio Meno Cemento Più Verde prendono atto dei risultati del Consiglio Comunale di Vinci del 17 gennaio 2026, in cui sono state votate le controdeduzioni alle osservazioni presentate al Piano Operativo Comunale (POC).

A fronte delle quasi 1.000 firme dei cittadini che chiedevano di eliminare alcune aree di nuova edificazione previste su aree rurali di Spicchio e Sovigliana, sono state stralciate soltanto la previsione di espansione dell’industria Bitossi e quella relativa all’area vicina all’acquedotto di Spicchio.

Per i Comitati sono due vittorie significative ma rimane il rammarico che molto di più poteva essere fatto per la tutela del suolo.

Nessun reale cambio di rotta nella visione urbanistica dell’Amministrazione Comunale, ma solo piccole aperture alle indicazioni ricevute dalla Regione Toscana che, in linea con quanto sempre espresso dai Comitati, chiedeva di limitare fortemente le nuove edificazioni privilegiando, invece, il riuso e la riqualificazione delle strutture esistenti.

Il Comitato della Collina, intanto, continua la sua battaglia con il ricorso depositato presso il TAR di Firenze nella primavera 2025.

Infine, si rileva con sconcerto che le puntuali osservazioni del consigliere Pandolfi, della lista civica In Comune per Vinci, non hanno trovato alcuno spazio per un confronto costruttivo con la maggioranza che, invece, opponeva un vuoto silenzio.

Una preziosa occasione di crescita comune è stata persa.

Comitati Salviamo la Collina dal Cemento e Spicchio meno cemento più verde

