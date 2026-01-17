Picchiano e derubano due persone a Firenze, in manette due giovani

Giovedì 15 gennaio la polizia di Firenze ha arrestato per rapina, estorsione e resistenza in concorso un 27enne di origini tunisinese e un 28enne di origini guineane. La polizia è intervenuta in piazzale Jefferson per la segnalazione di un’aggressione ai danni di due persone.

Le volanti hanno preso contatti con le vittime e raccolto le prime informazioni utili a rintracciare i responsabili, fuggiti poco prima. Ma i due uomini, subito dopo, sono stati individuati in via Fratelli Rosselli.

Alla vista dei poliziotti, i ventenni hanno tentato di darsi alla fuga e, dopo essere stati fermati, hanno opposto resistenza con violenza e pronunciando ingiurie.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la coppia, unitamente ad un terzo rimasto ignoto, si sarebbe avvicinata alla prima vittima, 58enne pratese, sottraendole la borsa e il telefono cellulare per poi chiedere una somma di danaro per la restituzione.

Successivamente, avrebbe aggredito la seconda vittima che, nel tentativo di prestare soccorso al primo malcapitato, è stata raggiunta e colpita a sua volta dal gruppo. I malviventi, prima di darsi alla fuga, avrebbero poi frugato nella sua autovettura impossessandosi di uno zaino e di altri effetti personali.

I due ventenni sono stati portati a Sollicciano.