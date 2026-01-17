Lutto nel calcio per Rocco Commisso, le reazioni: "Generoso e tenace"

A settantasei anni è scomparso il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Il patron dei viola era malato da tempo. Il mondo del calcio lo piange, così come la politica. Sono tanti, tifosi viola o meno, a lasciare un ricordo per il presidente in queste ore di lutto per la società calcistica toscana.

Un minuto di silenzio per Rocco Commisso

Verrà osservato un minuto di raccoglimento prima delle gare organizzate dalle Leghe professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica in programma nel fine settimana (inclusi posticipi). Lo ha deciso la Federcalcio: "Siamo vicini alla famiglia Commisso e alla Fiorentina per questa dolorosa scomparsa. Rocco Commisso ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano, lo ricorderemo sempre per il suo entusiasmo e per la sua visione".

Eugenio Giani: "Dolore profondo"

"La scomparsa del Presidente Rocco Commisso mi lascia con un dolore profondo. Se ne va un uomo che ha saputo legarsi a questa città con sincerità, passione e grande umanità, facendo della Fiorentina non solo una squadra, ma una famiglia. Rocco ha amato Firenze e i fiorentini, i colori viola, i giovani, il lavoro quotidiano e il futuro. Alla moglie Catherine, ai figli, ai familiari, alla ACF Fiorentina e a tutti i tifosi va il mio più sincero cordoglio e l’abbraccio della Toscana. Grazie di tutto Presidente!" sono le parole del presidente regionale, e tifoso viola, Eugenio Giani.

I tifosi a Rocco Commisso: "Buon viaggio presidente"

''Buon viaggio presidente". Il Centro di Coordinamento viola club ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Commisso. Negli ultimi tempi i rapporti fra la tifoseria e la proprietà della società si erano fatti tesi, ma dai tifosi giunge un abbraccio ideale alla famiglia del presidente.

De Laurentiis: "Grande spessore umano"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha commentato così: "Con Rocco Commisso se ne va una persona di grande spessore umano e imprenditoriale. La mia sincera vicinanza alla moglie Catherine, ai figli Giuseppe e Marisa, alle sorelle Italia e Raffaelina, e a tutta la sua famiglia. Un'enorme perdita anche per la Fiorentina e per il calcio italiano".

Il messaggio della Juventus

"Riposa in pace, Rocco": la Juventus ha espresso la propria vicinanza verso la famiglia del patron viola.

Lotito e la Lazio: "Ha costruito un percorso serio"

Anche la Lazio, attraverso un comunicato, ha espresso "il proprio sincero cordoglio per la scomparsa" di Rocco Commisso. Il presidente Claudio Lotito ricorda come "i nostri club sono stati spesso vicini nella visione e hanno condiviso iniziative portate avanti in modo costruttivo. Ho sempre apprezzato e stimato Rocco Commisso, rispettandone il ruolo e il lavoro svolto alla guida della Fiorentina. Ha costruito un percorso serio e coerente, dimostrando attaccamento al club e senso di responsabilità verso il calcio italiano. Alla sua famiglia, alla società viola e ai suoi tifosi rivolgo le mie più sincere condoglianze".

Marotta su Commisso: "Perdiamo una persona genuina"

"Condoglianze alla famiglia, alla società, a tutti i tifosi viola. Con Commisso perdiamo una delle ultime figure del presidente mecenate, perdiamo una persona genuina, trasparente che ha fatto della passione un suo cavallo di battaglia, perdiamo una persona di grande valore, stimolo, combattività. Non può che essere un ricordo positivo". Queste sono state le parole che ha pronunciato il presidente dell'Inter Beppe Marotta, intervenendo a Radio Firenze Viola.

New York Cosmos: "Rocco Commisso leader appassionato"

I New York Cosmos ricordano Commisso (ex proprietario della società statunitense) "come un leader appassionato che ha dedicato la sua vita al calcio e al futuro di questo sport in questo Paese. Rocco ha lottato per il meglio del calcio americano, credendo nella crescita di questo sport, nell'importanza della comunità e nel potere dei club di ispirare le prossime generazioni".

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti: "Tenace, generoso e diretto"

"Un uomo autentico, diretto, tenace, generoso, legato profondamente a Firenze e alla Fiorentina. Anche quando nell’ultimo periodo non stava bene, voleva continuare a progettare, a mettere in campo nuove idee per il futuro della Fiorentina, con l’impegno e la passione di sempre. Quando l’ho incontrato per la prima volta da sindaco al Viola Park, mi ha chiesto se Bagno a Ripoli voleva bene a quest’opera. Ogni volta che ci siamo visti, nei suoi occhi e nelle sue parole leggevo il suo desiderio di essere ricordato come una persona che aveva lasciato qualcosa di importante per la Fiorentina e per Bagno a Ripoli. Qualcosa di bello, che durerà nel tempo, realizzato con grande entusiasmo e visione, per i giovani, per lo sport come strumento di crescita e futuro. È così e sarà così, Presidente. Non ti dimenticheremo, non dimenticheremo quello che sei stato e quello che hai fatto. Alla moglie Catherine, la sua grande forza, ai figli Giuseppe e Marisa, a tutta la famiglia Commisso, alla Fiorentina e a tutto il popolo viola, le mie più sincere condoglianze e l’abbraccio commosso di Bagno a Ripoli".

Così il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del Presidente della Fiorentina Rocco Commisso.

Mazzetti (FI): "Uomo vero, grande imprenditore"

"Un vero uomo, un vero imprenditore che da giovanissimo è partito dalla Calabria per trovare fortuna negli Stati Uniti e come è successo a tanti ci è riuscito, con l'ingegno e l'orgoglio di chi si è fatto dal nulla. Una storia umana e imprenditoriale che merita stima e rispetto. Poi, il suo rientro in Italia per salvare la Fiorentina e con la sua umiltà, empatia, con la sua concretezza visionaria ha conquistato tutti i toscani, me compresa. Ho avuto l'onore di conoscerlo durante una visita nel suo gioiello lasciato a tutti i fiorentini e a tutti coloro che vogliono un calcio sano, il Viola Park di Bagno a Ripoli, realizzato con passione e lungimiranza insieme al concittadino pratese Nigro. Ha cercato anche di realizzare uno stadio degno della Fiorentina, trovando però infiniti e incomprensibili ostacoli, una battaglia che si spera possa proseguire con un altro imprenditore illuminato come te. Addio, caro Rocco".

Così, in una nota, l'On. Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI.

Marcheschi (FdI): "Rocco Commisso uomo del fare"

La scomparsa di Rocco Commisso è una grave perdita umana non solo per la sua famiglia, alla quale esprimiamo le nostre vicinanza e condoglianze, ma anche per la Fiorentina e per Firenze, che lui tanto amava. Il presidente Commisso ha dimostrato di essere un uomo del fare, realizzando il Viola Park, un centro sportivo all’avanguardia unico in Europa; un uomo che, per la sua franchezza, ha saputo attirare simpatia e, al contempo, contrarietà, come sempre accade con personalità forti che prediligono le azioni alle parole. A Firenze resterà l’esempio tangibile del suo lavoro, quello di un imprenditore con il sangue e il cuore italiani e con la mente americana, determinato a far bene, a seguire la modalità del ‘fast’, scontrandosi spesso con certi rapporti istituzionali e con la burocrazia italiana non pronti a recepire le sue decise volontà e capacità di agire, impedendogli, di fatto, di realizzare lo stadio che tanto avrebbe voluto regalare alla città. Fai buon viaggio, Presidente”. Lo scrive, in una nota, il senatore fiorentino, responsabile nazionale del dipartimento Sport e capogruppo dell’omonima commissione di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi.

Il dispiacere di Manetti, Camera di Commercio

"Esprimo profondo cordoglio e sincera vicinanza alla famiglia e alla Fiorentina per la scomparsa del presidente della società viola Rocco Commisso”. Così Massimo Manetti, presidente della Camera di commercio di Firenze. “Siamo grati a Rocco, come semplicemente amava farsi chiamare lui da tutti, per aver scelto Firenze e per essere riuscito in pochi anni a lasciare il segno indelebile di imprenditore capace e determinato. Di lui resteranno il sorriso, la passione, i segni dello spirito benefico che lo ha animato e soprattutto il centro sportivo Viola Park, tra i più moderni e apprezzati d'Europa, realizzati a tempo di record con un grosso investimento”.

