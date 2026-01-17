Tir con carico da 30 tonnellate finisce fuori strada

I Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti venerdì 16 gennaio alle ore 19:15 in Via Valdera Sud a Pontedera per il recupero di un tir.
Un autoarticolato, con un carico di 30 tonnellate, trasportando cellulosa è finito fuori strada con le ruote in un fosso a lato della corsia.
I Vigili del Fuoco arrivati sul posto con l'ausilio dell'autogru sono riusciti a mettere in strada il mezzo pesante e ripristinando la viabilità. Sul posto i carabinieri di Pontedera.
