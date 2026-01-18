Allerta meteo, codice giallo per vento nell'Empolese Valdelsa e in area Bisenzio

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze ha diramato un’allerta gialla per vento valida per la giornata di lunedì 19 gennaio. L’avviso riguarda in particolare le zone Arno-Firenze, Valdarno Inferiore, Valdelsa-Valdera e Bisenzio-Ombrone Pistoiese.
Secondo le previsioni, sono attesi venti di grecale in deciso rinforzo, con raffiche anche forti soprattutto sui rilievi e sulle pianure settentrionali.
Le autorità invitano a prestare attenzione, in particolare alla possibile caduta di rami, alberi e oggetti esposti al vento, e a limitare le attività all’aperto nelle aree più esposte.
Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa
