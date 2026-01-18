Auto in fiamme nella notte ad Altopascio: si indaga per incendio doloso

Pista dolosa al vaglio dei carabinieri per l’incendio che nella notte ha distrutto un’auto ad Altopascio, in provincia di Lucca. L’allarme è scattato intorno alle 3 in via Divisione Alpina Cuneense, dove una Mercedes parcheggiata nei pressi di un condominio è stata avvolta dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio evitando che il rogo si propagasse alle strutture vicine. Il rapido intervento ha scongiurato conseguenze più gravi per l’edificio e per i residenti. Non si registrano feriti. I carabinieri, arrivati poco dopo, hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio: tra gli accertamenti previsti anche l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Dai primi riscontri, l’ipotesi dell’origine dolosa viene ritenuta plausibile.

Un altro episodio analogo si è verificato sempre nella notte sulle colline della Versilia, nel comune di Massarosa. Intorno alle 4, in via Chelini, i vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un furgone e di due auto parcheggiate davanti a un’abitazione. Le fiamme hanno danneggiato anche una parte della facciata dello stabile, ma anche in questo caso l’intervento dei soccorritori ha impedito che il rogo si estendesse all’intero edificio.

Anche a Massarosa sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso.