Basket Castelfiorentino, le Gialloblu battono la Baloncesto: sono quarte

Fiocchi e controfiocchi per il Gialloblu Castelfiorentino nell’ultima giornata del girone di andata. Al PalaGilardetti le ragazze di Gianni Lazzeretti chiudono 52-50 la pratica Baloncesto, suonando il quinto acuto consecutivo che vale il quarto posto al giro di boa.

Approccio autoritario quello delle gialloblu, la cui compattezza difensiva in avvio di gara crea non pochi problemi all’attacco fiorentino, tanto che il primo quarto si chiude sul 12-5. La situazione si ribalta nella seconda frazione, quando le ospiti si sbloccano e ricuciono fino al 25-22 su cui si va negli spogliatoi. Al rientro dall’intervallo l’inerzia gira di nuovo in favore delle locali, che piazzano un break di 16-10 per provare ad indirizzare la sfida: 41-32 alla terza sirena. Ma la gara è ancora tutt’altro che chiusa. Nell’ultimo quarto, infatti, Firenze riapre completamente il match arrivando a giocarsi il tutto per tutto nelle battute finali. E qui, dalla lunetta, le gialloblu fanno partire i titoli di coda.

Adesso turno di riposo, si torna in campo sabato 31 gennaio alle 19 al PalaBetti contro la Pallacanestro Femminile Firenze, prima della classe.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – BALONCESTO FIRENZE 52-50

Tabellino: L’Ala 7, Fiaschi 6, Bellantoni 16, Bandinelli 6, Dani 3, Baldinotti 5, Samoylych 2, Ancillotti 5, Moustakalle 2, Calugi, De Felice, D’Ambrosio. All. Lazzeretti. Ass. Iserani.

Parziali: 12-5, 25-22 (13-17), 41-32 (16-10), 52-50 (11-18)

Arbitro: Cammilli di Empoli

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa

