Basket donne Siena, commento sessista in telecronaca

Un’espressione sessista e offensiva pronunciata durante una telecronaca ha sollevato un caso nel campionato di serie B Interregionale maschile di pallacanestro. L’episodio si è verificato ieri nel corso della partita tra Vismederi Costone Siena e College Borgomanero, quando, durante un time-out e in un momento non destinato alla messa in onda, il commentatore legato alla società senese ha utilizzato un termine volgare riferendosi all’arbitra.

La vicenda ha avuto immediate ripercussioni, spingendo la Vismederi Costone Siena a intervenire pubblicamente al termine dell’incontro. Attraverso una nota diffusa sui propri canali social, il club ha preso nettamente le distanze dalle parole pronunciate in diretta, chiarendo che quanto detto non è in alcun modo riconducibile ai valori sportivi ed educativi che la società dichiara di promuovere.

Nella stessa comunicazione, la società ha fatto sapere che il commentatore si è reso conto fin da subito della gravità dell’accaduto, ha espresso le proprie scuse all’interno del club e ha manifestato la volontà di scusarsi anche direttamente con la persona coinvolta. La partita era trasmessa in streaming su una piattaforma web e successivamente rilanciata da un’emittente televisiva locale, una modalità frequente per competizioni sportive con minore visibilità mediatica.

