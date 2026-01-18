Basket Empoli, Use Computer Gross domina contro Casale Monferrato

Non c’è partita. L’Use Computer Gross porta a casa la prima vittoria del nuovo anno passando con un eloquente 60-81 sul campo di Casale Monferrato. Lo fa con una prestazione senza sbavature, ma lo fa soprattutto con una grande reazione di carattere all’ennesimo problema fisico che la priva del suo realizzatore più importante. Un problema alla mano toglie infatti Sakellariou dalla scena e lo farà per qualche settimana e la risposta dei compagni è tutta nel risultato finale. Coach Valentino mischia un po’ le carte, concede minuti in più ai suoi giovani e si porta a casa questi due punti che valgono davvero tanto.

L’assenza di Sakellariou si vede già dal quintetto. Coach Valentino parte senza Soviero, con Ciano in regia e Tosti in campo. Rosselli la mette da tre ed è poi lui a lanciare in contropiede Cipriani: 0-5. De Ros muove il punteggio piemontese dall’arco ed è ancora dalla lunga che arriva il 9-9. Le squadre si affidano molto al tiro pesante ma nessuna delle due allunga, tanto che al 10’ siamo 18-22 con l’appoggio finale di Rosselli. Un numero di Soviero (chiuderà con 12 rimbalzi e 10 assist) e si riparte, mentre Ciano mette due liberi: 18-26 e mini-break di 0-4 che fa già capire che la Computer Gross fa sul serio. Sul 18-28 a firma Paluzzi, Casale ferma il gioco ma poi sono De Leone ed un gioco da tre di Soviero a scavare il primo, vero solco della partita: 18-30. Quando Ciano trova la tripla del 21-38 il solco diventa fuga con il parziale di 3-16. Sulla tripla del più 20 di Regini, ecco ancora il timeout dei padroni di casa. L’Use è in pieno controllo ed al riposo si va sul 27-44 dopo una frazione con metà dei punti subiti nella prima e gli stessi fatti, 9-22.

Sei punti di Tosti ed un’infrazione da 24 secondi di Casale è il bel modo col quale la partita riprende. Casale prova con la zona che qualche problema lo crea, seppur le distanze restino rassicuranti grazie ad una difesa che concede poco o niente. Al 30’ siamo 42-63 col canestro da sotto di Tosti. C’è da chiuderla e Regini indica come fare mettendo la tripla del 42-66. I biancorossi hanno ormai trovato anche le contromisure alla zona, ora con Paluzzi da sotto ora con Soviero dall’arco: 48-71. Il più 25 è di De Leone dalla media (48-73) e sull’azione successiva, dopo una palla recuperata, Paluzzi subisce fallo e mette i liberi del 48-75. Con la difesa che continua a mordere, arrivare al finale di 60-81 è tutta una discesa.

JUNIOR BASKET CASALE

De Ros 13, Alberione 9, Azzano 1, Raiteri 3, Galdiolo 8, Ravioli 2, Sirchia 6, Zangheri 15, Ruiu 3, Francione, Bertaina, Comin. All. De Giovanni

USE COMPUTER GROSS

Ciano 10, Rosselli 10, Cipriani 10, De Leone 11, Tosti 7, Soviero 7, Paluzzi 17, regini 7, Marini 2, Baldacci, Sakellariou ne, Sesoldi ne. All. Valentino (ass. Quartuccio/Cappa)

Arbitri: Pittatore di Torino e Ghirardo di Orbassano

Parziali: 18-22, 27-44 (9-22), 42-63 (15-19), 60-81 (18-18)

