Bilancio di San Miniato, Forza Italia: "Fondi insufficienti e nessuna visione del futuro"

"L'approvazione del bilancio del Comune di San Miniato si rivela ancora una volta un atto insufficiente, basato su fondi che tardano a essere erogati o incerti e su proclami che si ripetono da decenni, il documento non offre una visione concreta per il futuro della comunità".
Così il coordinamento Forza Italia San Miniato.
"L'immobilismo della consolidata gestione del PD locale emerge con tutta la sua gravità, permettendo che promesse inattuate continuino a caratterizzare il dibattito pubblico".
Fonte: Ufficio Stampa
