Campagna fiscale 2026, formazione gratuita e opportunità di lavoro con il Caaf Cgil Toscana

Un’opportunità di formazione e lavoro da non perdere grazie al Caaf Cgil Toscana, società convenzionata con il Caaf Cgil Quadrato Rosso.

In vista della campagna fiscale 2026, infatti, sono state ufficialmente aperte le procedure di selezione per il reclutamento di circa 100 nuovi operatori, da assumere a tempo determinato negli uffici di tutta la regione.

Gli assunti, al termine del percorso di formazione di 100 ore, propedeutico e del tutto gratuito, saranno in grado di raccogliere i documenti e compilare le dichiarazioni fiscali degli utenti che si rivolgeranno agli uffici del Caaf.

La selezione per il corso, che al termine permette di ottenere un attestato di operatore fiscale, è aperta a studenti, laureati, laureandi o diplomati nell’area giuridico economica. Saranno favorevolmente considerati i candidati che abbiano già maturato esperienza nel settore fiscale e che intendano riqualificarsi o ampliare le proprie conoscenze in ambito fiscale. I requisiti richiesti sono ottime competenze digitali, spiccate capacità relazionali e di lavoro in team e disponibilità a muoversi sul territorio.

La principale novità di quest'anno riguarda la struttura del percorso formativo che, pur mantenendo lo standard delle 100 ore complessive del corso, non sarà più distribuito nell'arco di due mesi ma verrà concentrato in un ciclo intensivo di tre o quattro settimane con partenza programmata, nelle varie province toscane, attorno al prossimo 1 marzo. Questo nuovo modello consentirà ai futuri assunti di completare la preparazione specialistica in tempi brevi per iniziare l'attività lavorativa sul campo subito dopo le festività pasquali.

Per presentare la candidatura occorre inserire i propri dati e il proprio curriculum vitae a questo indirizzo internet: https://curriculum.regionale.tosc.cgil.it/cv_insert.asp. I migliori profili saranno selezionati per effettuare la formazione e per la successiva assunzione a tempo determinato. I nuovi assunti si aggiungeranno a coloro che hanno frequentato i corsi negli anni passati e ai lavoratori dipendenti del Caaf. Il termine per la ricezione delle candidature relative alla prossima campagna è fissato nella metà di febbraio 2026.

Le operazioni di recruiting sono promosse anche con la pubblicazione degli annunci sui principali portali di ricerca lavoro e grazie a una fitta rete di collaborazioni attivate con le università del territorio, la Regione Toscana e i Centri per l’impiego della Toscana, oltre che con una massiccia campagna di comunicazione digitale.

Entrare a far parte della squadra del Caaf Cgil Toscana significa, peraltro, inserirsi in una realtà solida e capillare: lo scorso anno, nelle 245 sedi regionali, sono state elaborate 320mila dichiarazioni dei redditi e 170mila modelli Isee, registrando un tasso di gradimento degli utenti, pari al 98%.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a gestionecurriculum@caaf.tosc.cgil.it.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa