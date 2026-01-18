Cento candeline per il bersagliere Liliano Rossi, festa con famiglia e fanfara

Ha spento cento candeline circondato dall’affetto della famiglia e dall’abbraccio dei bersaglieri Liliano Rossi, storico bersagliere originario di Palaia e residente a San Miniato dai primi anni Sessanta. Un compleanno speciale, celebrato insieme alle figlie, ai nipoti e ai pronipoti, reso ancora più significativo dalla presenza dei bersaglieri della Fanfara della sezione di San Miniato-Montopoli, che hanno voluto rendere omaggio al loro commilitone.

La vita di Liliano Rossi è una storia profondamente legata al territorio. Nato a Palaia, si è trasferito a San Miniato all’inizio degli anni ’60, dove ha costruito il suo percorso umano e professionale. Prima contadino, poi operaio in conceria, ha attraversato con il suo lavoro e il suo impegno decenni di trasformazioni economiche e sociali, diventando testimone diretto di un secolo di storia.