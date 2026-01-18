Controlli dei carabinieri nel Pisano: otto denunce

Settimana di controlli intensificati sul territorio per i carabinieri del Comando provinciale di Pisa, impegnati in una serie di operazioni mirate al contrasto dei reati e al rafforzamento della sicurezza, con particolare attenzione alla circolazione stradale e al rispetto delle misure di prevenzione personali. L’attività si è conclusa con otto denunce a carico di altrettante persone per diverse violazioni.

Nel corso dei controlli, i militari della Sezione Radiomobile delle Compagnie di Pisa e di San Miniato hanno denunciato tre automobilisti per guida in stato di ebbrezza alcolica. I conducenti sono stati sorpresi al volante con un tasso alcolemico superiore di oltre tre volte il limite consentito dalla normativa vigente. In tutti i casi le patenti di guida sono state immediatamente ritirate.

Un’ulteriore denuncia è scattata per il rifiuto di sottoporsi al drug test rapido e ai successivi accertamenti tossicologici. L’episodio risale alla notte del 15 gennaio, quando a Pisa un utente della strada, fermato per un controllo, ha manifestato evidenti sintomi riconducibili all’assunzione di sostanze stupefacenti ma ha rifiutato gli accertamenti previsti dalla legge. In questo caso la patente non è stata ritirata poiché la persona non ne era in possesso, non avendola mai conseguita.

L’attività di controllo ha inoltre consentito di individuare due soggetti che non hanno rispettato il divieto di ritorno nel comune di Pisa. Entrambi sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria per inosservanza .

Infine, i carabinieri hanno denunciato due persone sorprese in possesso di oggetti atti ad offendere. Nel primo caso si trattava di un coltello con lama lunga 13 centimetri, mentre nel secondo sono stati rinvenuti un seghetto in ferro di 43 centimetri, una pinza in ferro lunga 25 centimetri e tre cacciaviti. Per entrambi è scattata la denuncia per porto di armi od oggetti atti ad offendere.