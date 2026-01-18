Incendio a impianto di smaltimento di Grosseto

In località Le Strillaie

Un incendio è scoppiato nelle prime ore della mattinata all’interno dello stabilimento di smaltimento rifiuti in località Le Strillaie, nel comune di Grosseto. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale, attivate per domare le fiamme che hanno interessato i locali adibiti alla raccolta e alla compattazione dei rifiuti.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. I vigili del fuoco, operando con autorespiratori, hanno avviato le operazioni di spegnimento riuscendo a circoscrivere l’incendio e a scongiurare il rischio di propagazione agli altri settori dell’impianto.

Una volta sotto controllo le fiamme, sono proseguite le operazioni di movimentazione e smassamento del materiale bruciato, necessarie a evitare eventuali riprese dell’incendio e a mettere in sicurezza l’area.

Sul luogo dell’intervento erano presenti anche i carabinieri di Grosseto, la polizia municipale di Grosseto e i tecnici di Arpat per le verifiche di competenza. Non si registrano feriti.

