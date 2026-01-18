Incendio all’Ecocentro Alia di San Donnino

Intervento in corso dal pomeriggio di oggi per i vigili del fuoco del comando di Firenze, con il distaccamento di Firenze Ovest di Calenzano e il supporto della sede centrale, impegnati dalle 16.25 nel comune di Firenze, in via di San Donnino, all’interno dell’Ecocentro Alia. Le fiamme hanno interessato materiale depositato nel centro di smistamento dei rifiuti e, a causa del forte calore sprigionato, si sono propagate anche alla copertura della struttura.

Sul posto stanno operando complessivamente tre squadre dei vigili del fuoco, supportate da due autobotti e da un’autoscala. In rinforzo è intervenuto anche un mezzo scarrabile da 14mila litri proveniente dal comando di Prato. Grazie al tempestivo intervento, i soccorritori sono riusciti a contenere e arrestare la propagazione dell’incendio sulla copertura dell’edificio.

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso e proseguiranno con l’impiego di mezzi movimento terra, necessari per smassare il materiale coinvolto dal rogo e consentire la completa bonifica dell’area. Sul luogo dell’intervento è presente anche personale del reparto Nucleare Biologico Chimico Radiologico per le verifiche ambientali e di sicurezza.