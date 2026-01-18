Situazione Iran: a Empoli scendono in piazza Pd, Sinistra Italiana, Europa Verde e Azione

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Appuntamento martedì 20 gennaio alle 18 in piazza della Vittoria

"Empoli, terra di pace e di Resistenza, non può restare in silenzio di fronte alla sistematica repressione e alle uccisioni di massa degli iraniani da parte del regime degli ayatollah. La nostra città, che ha nel propria storia la difesa della dignità umana, ha il dovere di far sentire la propria voce a sostegno di un popolo che lotta con coraggio per la propria libertà".

Così Partito Democratico, Sinistra Italiana, Europa Verde Empoli e Azione di Empoli, che promuovono un presidio unitario per ribadire che la difesa dei diritti fondamentali non può essere sacrificata su nessun altare geopolitico.

L’appuntamento è martedì 20 gennaio alle 18 in piazza della Vittoria, luogo che rappresenta l'anima plurale di Empoli, crocevia di generazioni, culture e fedi diverse, la piazza è il simbolo della convivenza e dello scambio.  La piazza da anni ospita la Tenda per la Pace ed è un punto di riferimento per incontrare e riunire tanti empolesi accomunati dal desiderio di pace.

"Da Empoli vogliamo prendere posizione contro ogni tipo di dittature, oligarchie e teocrazie che tutti i giorni calpestano i diritti fondamentali. Sosteniamo gli iraniani che protestano in favore di uno stato laico e per ottenere diritti collettivi e individuali, a cominciare da quelli delle donne, vittime di una segregazione di stato che va avanti da quasi 50 anni -dichiarano gli promotori-. L’invito è aperto a tutte le forze politiche democratiche, alle parti sociali, all’associazionismo e a ogni persona che condivide tale manifesto. Vogliamo che questa piazza sia un abbraccio collettivo a chi rischia la vita per gli stessi ideali che sono alla base della nostra Carta Costituzionale. Essere empolesi significa stare dalla parte dei diritti, sempre e ovunque. Dall’Iran arriva un grido di libertà che non può essere ignorato.  Saremo in piazza per dire che Empoli non volta le spalle a chi resiste contro l'oppressione".

Fonte: Partito Democratico Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Empoli
Attualità
18 Gennaio 2026

Allerta meteo, codice giallo per vento nell'Empolese Valdelsa e in area Bisenzio

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze ha diramato un’allerta gialla per vento valida per la giornata di lunedì 19 gennaio. L’avviso riguarda in particolare le zone [...]

Empoli
Attualità
16 Gennaio 2026

Ordigno bellico, le misure dell'Asl Toscana Centro per le persone fragili

Scatterà domenica 18 gennaio l’evacuazione nell’area tra Empoli e Vinci interessata dal disinnesco di un ordigno inesploso della Seconda guerra mondiale, ritrovato in piazza Guido Guerra. Circa 5.000 cittadini dovranno lasciare temporaneamente [...]

Empoli
Attualità
16 Gennaio 2026

Ordigno Bellico, modifiche al servizio di trasporto pubblico a Empoli e Vinci

Autolinee Toscane informa che domenica 18 gennaio 2026, in occasione delle operazioni di rimozione del secondo ordigno bellico rinvenuto nel cantiere del Teatro “Il Ferruccio” in Piazza Guido Guerra a [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina