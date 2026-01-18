Ordigno bellico al cantiere Ferruccio di Empoli: gli aggiornamenti su evacuazione e rimozione

Cronaca Empoli
Evacuate 4.843 persone tra Empoli e Vinci per il disinnesco dell’ordigno nel cantiere del nuovo Teatro Ferruccio, area rossa e operazioni dell’Esercito in corso

Sono iniziate questa mattina alle ore 7 le operazioni di despolettamento e trasporto dell'ordigno nel cantiere dove sorgerà il nuovo teatro Ferruccio. L'evacuazione, che sta interessando una porzione dei comuni di Empoli e di Vinci, ha visto lo spostamento di 4.843 persone (3600 residenti per il Comune di Empoli e 1243 residenti del Comune di Vinci)

L'area rossa individuata ha il medesimo raggio della precedente evacuazione, pari a 468 metri. Il piano sta seguendo le medesime procedure della scorsa operazione, a settembre del 2025.

I varchi di accesso alla 'Zona Rossa',  sono stati interdetti al transito sia veicolare che pedonale dalle 7 di stamani, con l'apertura delle aree di accoglienza per i residenti evacuati. Si prevede per le 9 circa il completamento dell'evacuazione completata, momento nel quale il Ferrovieri dell’Esercito Italiano di Castel Maggiore darà inizio alle operazioni di disinnesco. Soltanto al completamento delle operazioni cesseranno i divieti di interdizione al traffico e inizierà la normalizzazione del flusso veicolare e pedonale.

L'ordigno verrà poi trasportato, come la scorsa volta, in una cava di Calenzano dove sarà fatto brillare.

I Comuni di Empoli e Vinci hanno messo a disposizione una pagina del loro sito con tutte le informazioni necessarie.

IN AGGIORNAMENTO

