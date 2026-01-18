Scontri tra tifosi di Fiorentina e Roma in autostrada

Nuovi dettagli emergono sugli scontri tra tifosi della Fiorentina e della Roma avvenuti nella tarda mattinata di ieri sull’autostrada A1, alle porte di Bologna. L’episodio si è verificato intorno alle 12.30, all’altezza di Casalecchio di Reno, e avrebbe coinvolto circa duecento persone, creando momenti di forte tensione e disagi alla circolazione.

Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe iniziato poco prima al vicino autogrill del Cantagallo, dove un gruppo di supporter viola, diretti a Bologna per la partita allo stadio Dall’Ara, avrebbe incrociato tifosi romanisti in viaggio verso Torino per l’incontro con i granata in programma nel pomeriggio. Dopo il primo contatto, la situazione sarebbe degenerata alcuni chilometri più avanti.

In quel tratto, numerose auto e alcuni minibus si sono fermati sulla corsia d’emergenza e nelle piazzole di sosta. I tifosi sono scesi dai veicoli e si sono affrontati direttamente sulla carreggiata, molti con il volto coperto e armati di caschi, spranghe, mazze e martelli. Gli scontri, seppur di breve durata, hanno provocato rallentamenti al traffico e danni ad alcuni mezzi in transito.

La rissa si è conclusa nel giro di pochi minuti, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, allertate dagli automobilisti. I gruppi si sono poi dispersi e hanno ripreso la marcia. Non risultano persone ferite. La polizia di Bologna ha avviato le indagini e sta analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo il tratto autostradale per identificare i responsabili degli scontri.

