Spaccio vicino a un bar, arrestato 34enne a Viareggio

Un controllo di routine si è trasformato in un’operazione antidroga nel pomeriggio di mercoledì scorso a Viareggio, dove i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia cittadina hanno arrestato un uomo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e denunciato un secondo soggetto per violazioni in materia di immigrazione.

L’intervento è scattato intorno alle 17.30, dopo una segnalazione arrivata al numero unico di emergenza 112. La pattuglia della Sezione radiomobile, impegnata nei servizi di controllo del territorio, ha individuato due uomini nei pressi di un bar in via di Montramito e ha proceduto a un controllo approfondito.

Durante le verifiche, i militari hanno trovato uno dei due, un 34enne straniero senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, in possesso di sei dosi di cocaina, per un peso complessivo superiore ai due grammi, oltre a più di mille euro in contanti. Il denaro, ritenuto provento dell’attività di spaccio, e la sostanza stupefacente sono stati immediatamente sequestrati.

L’uomo è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, condotto nelle camere di sicurezza della Stazione carabinieri di Viareggio, dove è rimasto in attesa dell’udienza di convalida. Il secondo soggetto, un 40enne anch’egli senza fissa dimora e con precedenti, è stato invece denunciato in stato di libertà per irregolarità sul territorio nazionale.