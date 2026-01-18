Trafficante di migranti ucciso in Ungheria, un indagato a Prato

La procura di Prato indaga su un omicidio avvenuto lungo la rotta terrestre dell’immigrazione clandestina tra l’Europa orientale e l’Italia. Al centro dell’inchiesta c’è la morte di Ijaz Ashraf, cittadino pakistano di 27 anni, trovato senza vita sotto un viadotto dell’autostrada M7 in Ungheria. Per il delitto, avvenuto per strangolamento, risulta indagato uno dei due connazionali che ne avevano denunciato la scomparsa nel settembre del 2023.

La sparizione di Ashraf era stata segnalata all’autorità giudiziaria di Prato il 6 settembre 2023, lo stesso giorno in cui il suo cadavere venne rinvenuto in Ungheria. Secondo quanto emerso, il giovane sarebbe stato coinvolto nel traffico di migranti irregolari, trasportati dall’Ungheria fino a Prato a bordo di una Mercedes Classe C, lungo una direttrice che attraversava anche Austria e Germania.

A far scattare le prime attenzioni investigative furono proprio le dichiarazioni di due connazionali, indicati ora negli atti come Alfa e Beta. I due riferirono che Ashraf era impegnato nel trasporto di clandestini e che temevano per la sua incolumità a causa di un violento litigio per motivi economici con un complice. Raccontarono inoltre di averlo visto per l’ultima volta due giorni prima della scomparsa.

Oggi, uno dei due denuncianti è indagato dalla procura pratese per estorsione e omicidio. Gli accertamenti hanno stabilito che il 27enne sarebbe stato strangolato con un cavo elettrico in plastica. Decisivi per l’inchiesta sono stati i tabulati telefonici: il cellulare della vittima risulta agganciato per l’ultima volta il 5 settembre 2023 sull’autostrada Firenze-Bologna, dopo una visita a un amico a Ferrara, che lo avrebbe descritto come particolarmente intimorito.

I tracciati telefonici dei due connazionali hanno fornito ulteriori elementi. Il telefono di uno dei denuncianti risulta attivo in uscita dall’Italia tra il 4 e il 6 settembre, con un passaggio dalla Slovenia e la presenza in Ungheria nella notte tra il 5 e il 6 settembre, seguita dal rientro in Italia e a Prato nella mattinata del 6. L’altro telefono ha effettuato numerose chiamate verso il numero di Ashraf, tutte senza risposta, dalle 17.30 del 5 settembre fino alle 23.24 dell’8 settembre, con chiamate della durata di zero secondi.

Agli atti dell’indagine figura anche una testimonianza raccolta a Prato, secondo la quale uno dei due denuncianti avrebbe confidato a un conoscente di aver ucciso il 27enne e di averne poi abbandonato il corpo in Ungheria.