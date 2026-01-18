Muore travolto da un treno a Firenze

Un uomo è morto nella serata di oggi dopo essere stato investito da un treno nella stazione di Firenze Campo di Marte, al binario 3. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, si tratterebbe di suicidio. Sul posto è intervenuta la Polfer, impegnata nelle verifiche di polizia giudiziaria e nell’identificazione della vittima, che sarebbe di origine romena.

L’episodio è avvenuto poco dopo le 19 e ha avuto immediate ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. La stazione di Campo di Marte, secondo scalo cittadino per importanza e snodo fondamentale per i collegamenti da e verso Roma, ha visto la sospensione del traffico per circa un quarto d’ora. La circolazione è poi ripresa progressivamente, prima su alcuni binari e successivamente sull’intero fascio disponibile.

Rete ferroviaria italiana ha segnalato ritardi fino a 120 minuti, in particolare sulla linea Firenze-Roma e sulle lunghe percorrenze Roma-Milano, con disagi anche per i treni ad Alta Velocità. La situazione è tornata gradualmente alla normalità nel corso della serata, mentre proseguono gli accertamenti delle autorità.