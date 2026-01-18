Volley Firenze, Il Bisonte sbanca Perugia e vola al settimo posto

Il Il Bisonte Firenze continua la sua corsa e conquista la terza vittoria consecutiva da tre punti, imponendosi con un secco 0-3 sul campo della Bartoccini Perugia. Un successo pesante, che avvicina in modo concreto l’obiettivo salvezza: a sei giornate dal termine il vantaggio sulla penultima posizione sale a dieci punti e, soprattutto, davanti alle bisontine ci sono ora cinque squadre, con Firenze che balza addirittura al settimo posto in classifica. Una situazione che infonde fiducia e serenità, ma che allo stesso tempo invita a mantenere alta la concentrazione, perché oltre a blindare la permanenza in categoria potrebbe aprirsi anche qualche prospettiva inattesa.

La prestazione delle ragazze di Chiavegatti è stata di altissimo livello, quasi impeccabile. Il Bisonte ha chiuso con il 40% di efficienza offensiva di squadra, costruendo il successo fin dalla battuta, grazie a sei ace e a una costante pressione dai nove metri. A impreziosire il tutto, il terzo premio consecutivo di MVP per Jolien Knollema, autentica protagonista del match con 20 punti e il 58% di efficienza in attacco.

In avvio Chiavegatti si affida a Morello in regia con Bukilić opposto, Tanase e Knollema in banda, Acciarri e Malešević al centro e Valoppi libero. Dall’altra parte Micoli risponde con Gennari al palleggio, Vanjak opposto, Gardini e Perinelli schiacciatrici, Mazzaro e Bartolini centrali e Sirressi libero.

Il primo set è inizialmente equilibrato, con continui cambi di inerzia, finché Firenze trova il primo strappo sul 10-12 grazie agli attacchi di Bukilić e Knollema. Da lì in poi le bisontine prendono il controllo, allungano fino all’11-18 e resistono al tentativo di rientro umbro, chiudendo il parziale 17-25 con Knollema sugli scudi.

Ancora più brillante l’inizio del secondo set, con Firenze che scappa subito sullo 0-6 e costringe Perugia a una serie di cambi. Le padrone di casa provano a reagire e arrivano fino al -2, ma nel momento decisivo Il Bisonte ritrova lucidità e concretezza, allungando nuovamente e chiudendo 19-25 con un primo tempo vincente di Malešević.

Nel terzo set lo spartito non cambia. Firenze continua a spingere al servizio e a gestire il vantaggio con grande autorità. Perugia prova a rimescolare le carte, ma il divario resta costante e le bisontine conducono senza affanni fino al mani-out finale di Tanase che vale il 18-25 e la vittoria per 0-3.

“É stata un’altra bellissima prestazione, l’ennesima di questo girone di ritorno, in tutti i fondamentali, a partire dal servizio con cui stiamo mettendo tanta pressione alle avversarie da tre partite a questa parte: abbiamo lavorato bene a muro-difesa, abbiamo scelto bene i colpi e siamo stati quasi sempre in vantaggio, riuscendo a uscire con grande bravura dai momenti in cui abbiamo subito qualche break. C’è poco da dire, solo da fare tantissimi complimenti alle ragazze e a tutto il gruppo, che sta facendo veramente qualcosa di eccezionale: questi nove punti nelle ultime tre partite lo dimostrano”.

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Kump 1, Turlà, Perinelli 2, Lemmens 5, Sirressi (L1), Bartolini G. (L2) ne, Vanjak 11, Markovič 1, Recchia ne, Bartolini B. 2, Mazzaro 1, Gennari 1, Fiesoli 8, Gardini 6. All. Micoli.

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 7, Morello, Valoppi (L1), Zuccarelli ne, Colzi ne, Villani ne, Knollema 20, Malešević 8, Bukilić 10, Tanase 13, Kaçmaz ne, Lapini (L2) ne, Agrifoglio ne. All. Chiavegatti.

Arbitri: Cesare – Papadopol.

Parziali: 17-25, 19-25, 18-25.

Note – durata set: 22’, 25’, 22’; muri punto: Perugia 4, Il Bisonte 5; ace: Perugia 2, Il Bisonte 6.