DR2, il Gialloblu Castelfiorentino cade con la capolista Cus Siena

Il Gialloblu Castelfiorentino si arrende 79-52 in casa del Cus Siena, prima della classe.

Non riesce l’impresa al Gialloblu Castelfiorentino, che chiude il girone di andata con la trasferta più impegnativa, quella in casa della capolista Cus Siena. E la prima della classe non fa sconti, chiudendo la pratica sul 79-52 e confermandosi la squadra da battere. Tra le fila castellane da segnalare il ritorno in campo di Alessio Caggiano, che dopo lo stop della scorsa stagione ha deciso di sposare nuovamente la causa gialloblu.

Buon approccio per i ragazzi di Renato Gasperoni, che nella prima frazione stanno al passo con i senesi fino al 15-12 su cui suona la prima sirena. Nel secondo quarto, però, il Cus cambia marcia e allunga, toccando la doppia cifra di vantaggio all’intervallo (31-21). Un allungo preludio alla fuga che si concretizza al rientro dagli spogliatoi, quando la difesa castellana fatica a contenere gli attacchi locali: arriva così il break decisivo, che al terzo riposo permette al Cus di mettere l’ipoteca (60-36). Così, l’ultimo quarto, serve soltanto a fissare il finale.

Al giro di boa nuovo impegno lontano da casa: sabato 24 gennaio in campo alle 20 sul parquet della Pallacanestro Chianti per la prima giornata del girone di ritorno.

CUS SIENA – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 79-52

Tabellino: Talluri 7, Ciampolini 3, Fabrizzi 12, Niccolini 9, Bartolini 9, Di Camillo 4, Damiani 4, Filippini 2, Cetti 2, Bini, Caggiano, Mugnaini. All. Gasperoni. Ass. Cicilano.

Parziali: 15-12, 31-21 (16-9), 60-36 (29-15), 79-52 (19-16)

Arbitri: Riello e Forte di Siena.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino