Al Teatro di Colle Val d'Elsa, Giordano Bruno Guerri presenta il suo libro

Domani, martedì 20 gennaio, il Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa ospiterà alle ore 18 la presentazione del libro “Audacia Ribellione Velocità. Vite strabilianti dei futuristi italiani” di Giordano Bruno Guerri, edito da Rizzoli. L’incontro vedrà l’autore e direttore artistico di Colle 2028 dialogare con il professor Riccardo Castellana, docente dell’Università degli Studi di Siena, in un appuntamento dedicato a uno dei movimenti più dirompenti e controversi della cultura italiana del Novecento: il Futurismo. Nel volume, Guerri ripercorre le vite, le passioni e le contraddizioni dei futuristi italiani, raccontando un’avanguardia che ha fatto dell’audacia, della ribellione e della velocità le proprie cifre distintive, influenzando in modo profondo arte, letteratura, costume e immaginario collettivo.

"Durante l’incontro - spiega Giordano Bruno Guerri - parleremo del Futurismo, il più importante movimento culturale che ha segnato l’Italia dopo il Rinascimento. Dopo essersi espanso in tutto il mondo ha cambiato per sempre il rapporto arte – vita, arte – società, diventando il padre di tutte le avanguardie successive. Nel corso della chiacchierata avremo modo di ribaltare tre grandi luoghi comuni che riguardano il movimento futurista: la spinta alla guerra, il disprezzo della donna e la contiguità assoluta con il Fascismo".

L’evento si inserisce nel programma delle iniziative culturali promosse dal Comune di Colle di Val d’Elsa e si collega al percorso di Colle Città candidata a Capitale italiana della Cultura 2028, rafforzando il ruolo del Teatro del Popolo come spazio di confronto, riflessione e divulgazione culturale. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Fonte: Ufficio stampa