Auto rubata a Milano e ritrovata a Calcinaia, due denunce

La polizia locale dell'Unione Valdera a Calcinaia ha trovato e sequestrato un'auto, risultata rubata, che circolava con targa e documenti falsi.

I primi accertamenti hanno evidenziato gravi irregolarità: la targa esposta risultava infatti clonata e riconducibile a un’autovettura dello stesso mo-dello regolarmente immatricolata nella provincia di Teramo.

Il successivo controllo del numero di telaio ha permesso di accertare che il veicolo era stato denun-iato rubato nella città di Milano. Ulteriori verifiche hanno inoltre consentito di appurare la falsità del libretto di circolazione esibito dal conducente.

Al termine delle verifiche, il conducente e il passeggero sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria, in concorso, per il reato di ricettazione; nei confronti del solo conducente è scattata anche la denuncia per uso di atto falso. L’autovettura e la documentazione irregolare sono state poste sotto sequestro.

