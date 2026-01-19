Benedizione degli animali a Impruneta, grande partecipazione in piazza

Domenica mattina in piazza Buondelmonti si è svolta la tradizionale benedizione degli animali, che ha visto la presenza di centinaia di animali accompagnati dai loro proprietari. L’appuntamento affonda le sue radici nel 1982, quando Dino Bonaiuti, ispirato dalle antiche benedizioni contadine legate agli animali da lavoro e alla ricorrenza di Sant’Antonio Abate, chiese all’allora parroco di impartire una benedizione ai cavalli e ai cavalieri del paese. A sostenerlo c’era un gruppo di amici composto da Nino Tozzi, Alfio Ciolfi, Paolo Andreoni e Adriano Bogani.

Da quel primo gesto è nata una tradizione che ogni anno si rinnova nella piazza Buondelmonti a Impruneta. L’iniziativa è oggi organizzata dagli Amici di Dino Bonaiuti insieme alla sua famiglia, con il patrocinio del Comune di Impruneta e la partecipazione del parroco don Luigi Oropallo e del sindaco Riccardo Lazzerini.

"Guardando a ciò che abbiamo vissuto oggi, torna alla mente il valore profondo di questa iniziativa. È impressionante pensare che tutto sia nato 44 anni fa, quando Dino Bonaiuti ebbe l’intuizione di avviare un appuntamento che allora coinvolgeva appena una decina di persone con i loro animali. Da quella scintilla è cresciuta la manifestazione che abbiamo appena concluso, partecipata e capace di unire la comunità. Eventi così longevi non nascono per caso: dietro c’è sempre qualcuno che ha creduto in un’idea e l’ha portata avanti con determinazione. A lui va il nostro ringraziamento, così come alla famiglia e ai volontari che oggi continuano a custodire questa tradizione. La giornata si è chiusa, ma resta forte il senso di appartenenza che abbiamo condiviso", ha dichiarato il sindaco Riccardo Lazzerini.

Fonte: Comune di Impruneta - Ufficio Stampa