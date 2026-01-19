Carmignano, chiusa la S.P. 10 'Di Pietramarina' per interventi urgenti e la messa in sicurezza della strada in località Il Poggino

A seguito del movimento franoso, causato dall’ondata di maltempo verificatosi nel mese di marzo 2025 nelle località Il Poggino e Camerata, nel Comune di Carmignano lungo la S.P.10 “Di Pietramarina”, la Provincia ha emesso un’ordinanza per l’esecuzione di interventi di somma urgenza finalizzati al ripristino e alla stabilizzazione del corpo stradale interessato dal dissesto.

Pertanto, da mercoledì 21 gennaio a venerdì 23 gennaio, nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 17.00, lungo la S.P. n. 10 “Di Pietramarina” (al km 2+700) in località Poggino, sarà istituita la sospensione temporanea della circolazione veicolare per tutte le categorie di utenti, ad eccezione dei mezzi di soccorso.

Il provvedimento si rende necessario per consentire lo svolgimento degli interventi in condizioni di sicurezza e per agevolare la movimentazione degli operatori e dei mezzi d’opera impegnati nei lavori.

Fonte: Provincia di Prato - Ufficio Stampa