Centrale idroelettrica sull’Elsa, Comune di Colle conferma il suo No

Si è aperta una nuova fase di confronto istituzionale tra il Comune di Colle di Val d’Elsa e la Regione Toscana sul progetto del cosiddetto “Tubone”, che prevede la realizzazione di una centrale idroelettrica sulle Gore del fiume Elsa con una condotta forzata di grandi dimensioni.

L’incontro ha visto la partecipazione del sindaco Piero Pii, dell’assessore alle politiche ambientali Monica Sottili, dell’assessore regionale David Barontini e del consigliere Luca Rossi Romanelli, insieme ai tecnici comunali e regionali. Il Comune ha ribadito il proprio no al progetto, sottolineando i possibili impatti irreversibili sull’ambiente, sul paesaggio e sulla sicurezza idraulica del Parco fluviale dell’Elsa.

L’Amministrazione ha espresso soddisfazione per la disponibilità della Regione a un dialogo trasparente, che metta al centro la tutela ambientale e l’interesse della comunità, pur ricordando che la Cassazione ha confermato la legittimità dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione nel 2021.

Notizie correlate