Centrale idroelettrica sull’Elsa, Comune di Colle conferma il suo No

Attualità Colle di Val d'Elsa
Condividi su:
Leggi su mobile

Comune di Colle di Val d’Elsa avvia confronto con la Regione sulla centrale idroelettrica confermando il suo parere negativo all'opera

Si è aperta una nuova fase di confronto istituzionale tra il Comune di Colle di Val d’Elsa e la Regione Toscana sul progetto del cosiddetto “Tubone”, che prevede la realizzazione di una centrale idroelettrica sulle Gore del fiume Elsa con una condotta forzata di grandi dimensioni.

L’incontro ha visto la partecipazione del sindaco Piero Pii, dell’assessore alle politiche ambientali Monica Sottili, dell’assessore regionale David Barontini e del consigliere Luca Rossi Romanelli, insieme ai tecnici comunali e regionali. Il Comune ha ribadito il proprio no al progetto, sottolineando i possibili impatti irreversibili sull’ambiente, sul paesaggio e sulla sicurezza idraulica del Parco fluviale dell’Elsa.

L’Amministrazione ha espresso soddisfazione per la disponibilità della Regione a un dialogo trasparente, che metta al centro la tutela ambientale e l’interesse della comunità, pur ricordando che la Cassazione ha confermato la legittimità dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione nel 2021.

Notizie correlate

Colle di Val d'Elsa
Attualità
10 Gennaio 2026

Dalla candidatura a Capitale della cultura al bilancio, la giunta di Colle di Val d'Elsa incontra i cittadini

Un momento di confronto aperto con la cittadinanza per fare il punto sul lavoro svolto e guardare alle sfide future, a partire dal percorso di candidatura per Colle Capitale della [...]

Colle di Val d'Elsa
Attualità
27 Dicembre 2025

Capodanno a Colle di Val d’Elsa: "biglietto sospeso" per lo spettacolo di Giobbe Covatta

Una notte di San Silvestro per tutti, anche per chi non ha tante disponibilità economiche, o per chi è solo e non ha voglia di festeggiare. Uno spettacolo a teatro [...]

Toscana
Attualità
11 Dicembre 2025

Capitale italiana della cultura 2028: al lavoro la giuria, in corsa tre città toscane

Entra nel vivo la selezione per la Capitale italiana della cultura 2028. Una giuria di sette esperti, guidata da Davide Maria Desario, sta valutando i progetti delle 23 città candidate. [...]



Tutte le notizie di Colle di Val d'Elsa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina