Controlli nel Pisano contro la malamovida: tre denunce per guida in stato di ebbrezza

Prosegue l’attività dei Carabinieri della Compagnia di Pontedera contro i fenomeni di degrado urbano e insicurezza legati alla cosiddetta “malamovida”. Nella notte del 18 gennaio è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto”, che ha interessato i comuni di Pontedera, Bientina e Calcinaia.

L’operazione, finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini e dei giovani che frequentano i locali di intrattenimento, ha visto l’impiego di diversi equipaggi dislocati in posti di controllo strategici. Nel corso delle verifiche sono state denunciate in stato di libertà tre persone per guida sotto l’influenza dell’alcool.

A Bientina, i militari hanno fermato un 21enne risultato positivo all’alcoltest con un tasso di 1,07 g/l. A Calcinaia, un 30enne è stato trovato alla guida con un tasso alcolemico pari a 0,90 g/l: in entrambi i casi le patenti sono state ritirate e i veicoli affidati a persone di fiducia.

Sempre a Calcinaia, un 40enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con un tasso di 1,14 g/l, valore superiore al doppio del limite consentito dalla legge. L’uomo è risultato sprovvisto di patente al momento del controllo.

Sul fronte del contrasto alle sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura un soggetto trovato in possesso di 2,27 grammi di hashish, immediatamente sequestrati.

Il bilancio complessivo dell’operazione registra 46 persone identificate e 19 veicoli controllati. L’attività rientra nei servizi preventivi predisposti per incrementare la sicurezza stradale e prevenire condotte illecite nei luoghi di aggregazione. Resta ferma la presunzione di innocenza: eventuali responsabilità saranno valutate dalle autorità competenti nel prosieguo dei procedimenti.