Corso gratuito di primo soccorso alla Misericordia di Limite sull’Arno

La Misericordia promuove formazione sanitaria di base e volontariato: lezioni serali a partire dal 27 gennaio
La Misericordia di Limite sull’Arno organizza un corso gratuito di primo soccorso – livello base, rivolto alla cittadinanza, con l’obiettivo di diffondere competenze essenziali per affrontare le emergenze sanitarie e promuovere la cultura del volontariato.
Il corso prenderà il via lunedì 27 gennaio e si svolgerà ogni martedì e giovedì, dalle 21:00 alle 23:00, per un totale di 14 lezioni. Gli incontri si terranno presso la sede della Misericordia, in viale Giacomo Matteotti 3/5 a Limite sull’Arno.
Il programma prevede l’apprendimento delle principali tecniche di primo soccorso, la formazione per l’utilizzo del defibrillatore (DAE) e un’introduzione al servizio di volontariato all’interno dell’Associazione, offrendo ai partecipanti la possibilità di acquisire conoscenze utili e immediatamente spendibili nella vita quotidiana.
La partecipazione è completamente gratuita ed è aperta a tutti i cittadini a partire dai 16 anni di età.
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 0571 159 0112 oppure compilare il modulo online disponibile tramite QR Code o al link dedicato.
Fonte: Misericordia di Limite sull’Arno
