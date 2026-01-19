'Crazy Fàntony!' al Teatro C’art di Castelfiorentino: quando la musica diventa gioco

Crazy Fàntony! al Teatro C’art di Castelfiorentino: domenica 25 gennaio uno spettacolo per famiglie tra clown, musica dal vivo e comicità

Prosegue al Teatro C’art di Castelfiorentino la stagione autunno inverno 2025/2026 con un nuovo appuntamento pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età, tra comicità musicale e sorpresa scenica. Domenica 25 gennaio alle ore 17:30 andrà in scena Crazy Fàntony!, spettacolo di e con Mario Levis, clown musicale eccentrico e maestro nella manipolazione di oggetti, capace di trasformare un concerto in un gioco teatrale imprevedibile e coinvolgente.

In scena un violinista, due frack e tanti archetti: ingredienti apparentemente semplici che diventano il punto di partenza per un’esplosione di gag, incidenti inattesi e momenti di grande virtuosismo. Fàntony vorrebbe soltanto suonare il suo violino, ma fin dai primi istanti è chiaro che qualcosa non andrà come previsto: l’idea di un concerto serio e impostato non gli appartiene. Il suo carattere ribelle ed eccentrico lo porta a interpretare la musica in modo libero e fantasioso, rompendo gli schemi e trasformando ogni imprevisto in occasione di gioco.

Tra clown contemporaneo, musica dal vivo e teatro fisico, Crazy Fàntony! accompagna il pubblico in un continuo stupore, dove precisione tecnica e immaginazione si intrecciano dando vita a una comicità raffinata e accessibile, capace di parlare agli adulti e di affascinare bambine e bambini. Lo spettacolo è creato e interpretato da Mario Levis, con musiche originali dello stesso artista e aiuto regia di Luigi Ciotta.

Crazy Fàntony! si inserisce all’interno della stagione autunno inverno 2025/2026 del Teatro C’art, un cartellone che intreccia teatro ragazzi, spettacoli per famiglie, musica e comicità, accompagnando il pubblico da un’emozione all’altra fino all’ultimo applauso.

I biglietti hanno un costo di 7 euro per l’intero e 5 euro per il ridotto dai 4 ai 14 anni; ingresso gratuito per i bambini sotto i 3 anni. Lo spettacolo si svolgerà presso il Teatro C’art, in via G. Brodolini 9 a Castelfiorentino. Per informazioni e prenotazioni: info@teatrocart.com oppure www.teatrocart.com.

La stagione teatrale autunno inverno 2025/2026 è resa possibile grazie al contributo della Fondazione CR Firenze e al sostegno del Comune di Castelfiorentino, che continuano a credere nel valore del teatro come esperienza culturale, sociale e comunitaria.

