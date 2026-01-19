"Dedicato", in prima toscana a Firenze lo spettacolo che racconta il cancro

“Circa un anno fa, dieci giorni prima di compiere quarant’anni, mi è stato diagnosticato un carcinoma mammario di secondo stadio. Quando l’ho scoperto stavo conducendo un laboratorio teatrale assieme ad altre colleghe e colleghi”. Con queste parole Ermelinda Nasuto, attrice di lunga esperienza, collaboratrice di alcune tra le realtà più attive sulla scena contemporanea - Licia Lanera, Kepler 425, Fanny & Alexander - racconta la genesi di “Dedicato”, spettacolo che firma insieme al regista due volte premio Ubu Francesco Alberici, in scena in prima toscana giovedì 22 e venerdì 23 gennaio ore 21.00 al Teatro Cantiere Florida a Firenze (via Pisana 111 Rosso) nell’ambito della stagione di prosa a cura di Elsinor Centro di Produzione Teatrale.

Al centro del lavoro - in cui Nasuto divide il palco con Olga Durano, attrice di grande carattere e solida maturità, con la drammaturgia di Nicola Borghesi ed Enrico Baraldi, anche loro decorati agli Ubu per il Miglior Spettacolo 2025 - non c’è la ricostruzione clinica della malattia, bensì il modo in cui essa occupa progressivamente lo spazio mentale e quotidiano, alterando il rapporto con il lavoro, le relazioni, il corpo. “Dedicato” è una passeggiata dolce, l’istantanea di un momento in cui il quotidiano cambia, un percorso autobiografico e personalissimo che l’artista sceglie di condividere col pubblico (info www.teatroflorida.it).

Dedicato (Foto M.Caprilli)

“Oggi ho deciso di raccontare questa storia - continua a raccontare Ermelinda Nasuto - ma come si racconta una storia che ancora non si sa come andrà a finire? Nel gruppo dei formatori del laboratorio che stavo conducendo c’era anche Francesco Alberici; un giorno scrive un monologo destinato a chiudere lo spettacolo di fine corso. Me lo legge, poi dice che vorrebbe ci fossi anch’io quando lo farà provare all’attrice. L’ha scritto pensando a questi giorni, come una dedica, un esorcismo, un pensiero intenso. Si intitola monologo della fine. Decido che voglio provare a farlo anch’io, secondo una consuetudine di lavoro consolidata per cui tutti proviamo tutto, per capire meglio. Lo recito il giorno della generale, nel grande parcheggio davanti al teatro, coi fogli in mano, appoggiata al cofano di una macchina; a due passi di distanza Francesco e l’attrice che dovrà recitarlo il giorno dopo mi fanno da pubblico, una tettoia ci ripara dal sole di luglio. Alla fine dico a Francesco che se un giorno deciderò di raccontare in scena tutto quello che mi sta accadendo, la malattia e la cura, lo vorrei accanto a me nella scrittura. Il giorno dello spettacolo non c’ero e il monologo non l’ho visto, ero alla mia prima seduta di chemioterapia. Ora ho deciso di raccontare questa storia”.

Le attività del Teatro Cantiere Florida sono co-finanziate dal Creative Europe Programme dell'Unione Europea, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, in collaborazione con RAT Residenze Artistiche Toscane, Firenze dei Teatri, Quadrato, con il contributo di Unicoop Firenze. Partner del Teatro è inoltre la Fondazione CR Firenze che, oltre a sostenere le tre compagnie in residenza nella realizzazione della stagione teatrale, collabora con loro nella promozione di azioni mirate a favorire l’ingaggio di nuovi pubblici e la partecipazione culturale della comunità locale.

FRANCESCO ALBERICI / ERMELINDA NASUTO

DEDICATO

testo di Francesco Alberici, Ermelinda Nasuto

con Olga Durano, Ermelinda Nasuto

regia Francesco Alberici

dramaturg Enrico Baraldi, Nicola Borghesi (Kepler 452)

disegno luci Enrico Baraldi

produzione La Corte Ospitale, SCARTI Centro di Produzione Teatrale d'Innovazione, Cranpi

con il contributo del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna

si ringraziano per la collaborazione Ateliersi, Archiviozeta

Dedicato (Foto M.Caprilli)

