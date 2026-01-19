Doppio podio tricolore a Pusiano per la Canottieri Limite

La Società Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi – Tinghi Motors -Paci Paolo Siderurgica- Banca di Cambiano 1884- Giannelli Assicurazioni ha partecipato ai Campionati Italiani di Fondo, andati in scena lo scorso fine settimana, 17 e 18 gennaio 2026, sul lago di Pusiano, portando in gara diversi equipaggi nelle specialità del singolo (1x) e del due senza (2-) in varie categorie.

Si laureano vicecampionesse italiane Irene Coresti e Vittoria Ancillotti nel 2- Under 17 femminile: un risultato particolarmente significativo considerando che si trattava della prima esperienza insieme in barca e che Ancillotti è entrata nella categoria U17 da meno di 20 giorni, rendendo ancora più rilevante il traguardo raggiunto.

Nel 2- Under 19 maschile, Mattia Carboncini e Matteo L’Ala, al primo anno in categoria dopo un’importante stagione nella fascia inferiore, hanno conquistato un meritatissimo bronzo. Rebecca Lensi ed Emma Luchetti, anche loro al primo anno U19, hanno chiuso al quarto posto nel 2- femminile, confermando il buon percorso di crescita già avviato lo scorso anno.

Nel 2- Under 23 maschile, Cesare Borlenghi, da quest’anno di nuovo tesserato per la Canottieri Limite dopo l’esperienza alla SC Sampierdarenesi, è sceso in acqua con Tommaso Laganà, chiudendo al sesto posto. Per Borlenghi si tratta dell’inizio della sua avventura nella categoria U23, dopo un 2025 che lo ha visto protagonista come vicecampione mondiale ed europeo nel 4- under 19.

Completano i risultati il settimo posto di Andrea Pelella e Duccio Cianti nel 2- Under 17 maschile anche loro appena entrati in questa categoria dopo delle ottime prestazioni nella scorsa stagione nella categoria cadetti e l’ottava posizione di Zeno Rizzo nel singolo U17. Da segnalare anche l’undicesimo posto di Leonardo Sostegni nel singolo Under 23 maschile.

La Canottieri Limite torna quindi da Pusiano con un bilancio positivo e motivazioni solide per affrontare i prossimi appuntamenti della stagione.

Il lavoro con i giovani continua, con corsi sempre aperti per chi desidera avvicinarsi al canottaggio

Fonte: Canottieri Limite ASD