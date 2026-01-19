Francesco Mandelli al Teatro Boccaccio con 'Baby Reindeer': intervista all’attore

Attualità Certaldo
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto Fotostudio Bartalini)

Lo spettacolo sarà in scena al Teatro Boccaccio il 21 gennaio 2026

Francesco Mandelli arriva al Teatro Boccaccio con un nuovo spettacolo tratto da un testo di grande successo internazionale, già portato in scena in Inghilterra tra il 2016 e il 2019 e poi diventato una serie Netflix. L’opera, prodotta in Italia da Infinito Argo Studio e Nido di Ragno, sarà portata sul palco in una versione tutta italiana con Mandelli come protagonista.

Lo abbiamo incontrato in anteprima per parlare del lavoro sul testo, del rapporto con il pubblico e dei progetti futuri.

Com’è nata l’idea di portare questo testo a teatro?
"L’idea è arrivata dai produttori, Infinito, Argo Studio e Nido di Ragno, che avevano i diritti del testo. Cercavano qualcuno che lo portasse in Italia e quando l’ho letto ne sono rimasto subito molto colpito. È un testo che ti prende immediatamente, ha una forza speciale".

La serie TV ha influenzato il tuo lavoro sul palco?
"No, all’inizio non l’avevo vista, fortunatamente. Ne avevo solo sentito parlare. L’ho guardata dopo, ma solo un po’, giusto per farmi un’idea. Avevo paura di copiare quello che c’era già e volevo che questo spettacolo fosse qualcosa di nuovo, una versione tutta italiana del monologo".

Come hai costruito la tua interpretazione?
"Essendo un testo che nasce da un’autobiografia, credo che vada recitato nel modo più naturale possibile. L’obiettivo è far credere allo spettatore che quella storia sia successa davvero a me. Ho cercato la massima semplicità e verità".

È cambiato il tuo approccio con il pubblico passando dalla TV al teatro?
"Il mio approccio non cambia: quando una cosa mi piace, mi butto. Però il teatro è diverso perché il pubblico è lì con te, nello stesso momento. È qualcosa di unico e irripetibile. Ogni sera è un’avventura nuova".

C’è un messaggio che vuoi trasmettere con questo spettacolo?
"No, non credo ci sia un messaggio preciso, e non penso che l’autore volesse darne uno. È semplicemente il racconto di una persona, una condivisione con chi ti ascolta. Ognuno poi porta a casa quello che sente suo".

Ti manca la comicità degli inizi?
"No, non mi manca. L’ho fatta per tanto tempo e in fondo continuo a farla ogni tanto, anche perché I Soliti Idioti tornano sempre. Forse ho un po’ di nostalgia di quella gioventù, di quando ero meno consapevole, ma non vorrei tornare indietro. Quegli anni sono stati belli e importanti".

Ci sono sogni nel cassetto o progetti futuri che vorresti realizzare?
"Più che sogni nel cassetto, aspetto quelli che la vita sta per mandarmi. Ho capito che spesso la cosa più bella è proprio quella che sta arrivando. Quello che ho desiderato davvero, alla fine, la vita me l’ha sempre portato. Vediamo quale sarà il prossimo".

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

Notizie correlate

Certaldo
Attualità
19 Gennaio 2026

Lavori sulla Sp 64 'Certaldese II', senso unico alternato e limite 30km/h

Modifiche temporanee alla viabilità sulla Strada provinciale 64 “Certaldese II” per consentire urgenti lavori di spostamento della tubazione dell’acquedotto in prossimità del ponte sul fiume Elsa. A comunicarlo è la [...]

Empoli
Attualità
18 Gennaio 2026

Allerta meteo, codice giallo per vento nell'Empolese Valdelsa e in area Bisenzio

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze ha diramato un’allerta gialla per vento valida per la giornata di lunedì 19 gennaio. L’avviso riguarda in particolare le zone [...]

Certaldo
Attualità
17 Gennaio 2026

Certaldo, approvato il Bilancio di previsione 2026–2028

Il Consiglio comunale di Certaldo, durante l’ultima seduta del 12 gennaio, ha approvato il Bilancio di previsione 2026–2028. Il bilancio fa seguito al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026–2028, strumento centrale per [...]



Tutte le notizie di Certaldo

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina