'Informatica Spazio Aperto', gli incontri di Unipi per capire cosa significa studiare Informatica

Attualità Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Informatica Spazio aperto', gli incontri dell’Università di Pisa per orientare attraverso le storie di informatici e informatiche

Prende il via il 22 gennaio “Informatica Spazio Aperto – Incontri che non ti aspetti”, una serie di appuntamenti organizzati dal Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa dedicati a studentesse e studenti, scuole, famiglie e cittadinanza, pensati per offrire uno sguardo concreto su cosa significa oggi studiare Informatica e su quali percorsi – di studio, ricerca e lavoro – possano aprirsi nel tempo. 

Il primo appuntamento è giovedì 22 gennaio alle ore 16:30 in Sala Gerace al Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa, con la professoressa Letizia Jaccheri, laureata all'Università di Pisa e oggi docente di Ingegneria del software presso la NTNU – Norwegian University of Science and Technology.

L’evento è aperto alle studentesse e agli studenti dell’Ateneo e delle scuole superiori, e a tutte le persone interessate a capire meglio cosa significa studiare e lavorare oggi nell’informatica.

Il percorso di Letizia Jaccheri  si colloca tra ingegneria del software, creatività e studio delle relazioni tra tecnologia e persone, restituendo un’immagine dell’informatica come strumento per interpretare il mondo contemporaneo. Accanto all’attività di ricerca, è anche autrice del libro Le parole che restano (La Caravella Editrice), che affianca alla competenza scientifica una riflessione narrativa e personale.

Durante l’incontro si parlerà anche di temi legati al genere nelle scienze e nell’informatica, a partire da esperienze di ricerca e di lavoro che mettono in luce il ruolo essenziale della pluralità di sguardi nella progettazione tecnologica.

Al termine dell’evento è previsto un aperitivo offerto dal Dipartimento di Informatica.

La partecipazione all’incontro è gratuita fino a esaurimento posti. È necessaria la prenotazione compilando il modulo disponibile online.

Obbiettivo degli incontri è quello di far emergere, attraverso le storie personali, come l’Informatica sia una disciplina aperta alla curiosità, intrecciata con la società, capace di fornire chiavi di lettura del mondo contemporaneo e per questo propedeutica a molte professioni.

Fonte: Università di Pisa

Notizie correlate

Pisa
Attualità
19 Gennaio 2026

A Pisa un incontro aperto sul presente e sul futuro delle nuove generazioni

Un dialogo franco e senza retorica sull’adolescenza e sulle trasformazioni che attraversano il mondo giovanile. È questo il cuore dell’incontro in programma giovedì 22 gennaio alle ore 18, a Pisa, [...]

Pisa
Attualità
17 Gennaio 2026

Pisa a sostegno dell'Iran: oltre 200 al flash mob e corteo

Oltre 200 persone hanno partecipato oggi a un corteo nel centro di Pisa per manifestare solidarietà al popolo iraniano, in protesta da giorni contro il regime degli Ayatollah. La mobilitazione, [...]

Pisa
Attualità
17 Gennaio 2026

Pisa, via libera alla completa rimozione delle vecchie bancarelle in Piazza Manin

Dopo l’accoglimento nella giornata di ieri da parte del Tar dell’istanza del Comune di Pisa in merito alla necessità di completare i lavori di riqualificazione di piazza Manin e, di [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina