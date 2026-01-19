'Informatica Spazio Aperto', gli incontri di Unipi per capire cosa significa studiare Informatica

Prende il via il 22 gennaio “Informatica Spazio Aperto – Incontri che non ti aspetti”, una serie di appuntamenti organizzati dal Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa dedicati a studentesse e studenti, scuole, famiglie e cittadinanza, pensati per offrire uno sguardo concreto su cosa significa oggi studiare Informatica e su quali percorsi – di studio, ricerca e lavoro – possano aprirsi nel tempo.

Il primo appuntamento è giovedì 22 gennaio alle ore 16:30 in Sala Gerace al Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa, con la professoressa Letizia Jaccheri, laureata all'Università di Pisa e oggi docente di Ingegneria del software presso la NTNU – Norwegian University of Science and Technology.

L’evento è aperto alle studentesse e agli studenti dell’Ateneo e delle scuole superiori, e a tutte le persone interessate a capire meglio cosa significa studiare e lavorare oggi nell’informatica.

Il percorso di Letizia Jaccheri si colloca tra ingegneria del software, creatività e studio delle relazioni tra tecnologia e persone, restituendo un’immagine dell’informatica come strumento per interpretare il mondo contemporaneo. Accanto all’attività di ricerca, è anche autrice del libro Le parole che restano (La Caravella Editrice), che affianca alla competenza scientifica una riflessione narrativa e personale.

Durante l’incontro si parlerà anche di temi legati al genere nelle scienze e nell’informatica, a partire da esperienze di ricerca e di lavoro che mettono in luce il ruolo essenziale della pluralità di sguardi nella progettazione tecnologica.

Al termine dell’evento è previsto un aperitivo offerto dal Dipartimento di Informatica.

La partecipazione all’incontro è gratuita fino a esaurimento posti. È necessaria la prenotazione compilando il modulo disponibile online .

Obbiettivo degli incontri è quello di far emergere, attraverso le storie personali, come l’Informatica sia una disciplina aperta alla curiosità, intrecciata con la società, capace di fornire chiavi di lettura del mondo contemporaneo e per questo propedeutica a molte professioni.

