Interventi per decoro e sicurezza nell’area PIP di Ponticelli

l 2026 si apre a Santa Maria a Monte con una serie di interventi mirati a rafforzare decoro urbano e sicurezza, in particolare nell’area PIP di Ponticelli, da anni al centro di segnalazioni per degrado e abbandono. L’area, che collega la SP66 con via Francesca, rientra nel Piano di Insediamenti Produttivi ed è considerata strategica per lo sviluppo economico del territorio.

«Uno stato di degrado denunciato da molti cittadini», afferma il sindaco Manuela Del Grande, sottolineando come la situazione abbia causato disagi alle attività produttive presenti, oltre a rappresentare «un grave danno di immagine e un rischio ambientale».

Secondo quanto riferito dall’amministrazione comunale, fin dall’insediamento sono state avviate azioni concrete per contrastare l’abbandono di rifiuti e i fenomeni di microcriminalità. Nell’area di via Brodolini, spiegano dal Comune, sono stati riscontrati accumuli di rifiuti di varia natura, tra cui materiali edili, mobili, valigie e veicoli privi di targa.

Un primo passo è stato il rafforzamento della videosorveglianza: nel giugno 2025 il Consiglio comunale ha approvato l’installazione di due telecamere, già operative, e l’adesione a un bando di finanziamento per ulteriori dispositivi di controllo.

Parallelamente, nell’ottobre 2025, è stato pubblicato un bando per la cessione di lotti dell’area PIP ad aziende interessate a insediarsi stabilmente nella zona. Un’iniziativa che ha già prodotto un primo risultato, con un’impresa che ha deciso di investire sul territorio comunale.

Tra le misure previste nei prossimi mesi figura anche la parziale chiusura al traffico dell’area, con l’obiettivo di isolare le zone più colpite dagli abbandoni. «Insieme alla presenza delle telecamere – spiega Del Grande – questa scelta renderà impossibile utilizzare il nostro territorio come discarica a cielo aperto e consentirà di avviare la rimozione in sicurezza dei rifiuti».

L’amministrazione parla di un piano progressivo e pragmatico, che punta a restituire l’area PIP a funzioni produttive e a migliorare sicurezza e qualità urbana, inserendosi nel più ampio programma di interventi su lavori pubblici e sviluppo turistico avviato per il nuovo anno.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa

Notizie correlate