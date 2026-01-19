Tematiche emergenti, approcci interdisciplinari e un legame diretto con la ricerca dottorale: la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa presenta le nuove Seasonal School, nove corsi intensivi di formazione avanzata, completamente gratuiti e in presenza, con un obiettivo prioritario: attrarre e formare studentesse e studenti di dottorato da tutto il mondo.

Le nuove Seasonal School sono parte integrante della strategia di internazionalizzazione e innovazione della formazione dottorale della Scuola: ogni corso è progettato e coordinato da docenti e ricercatrici/ricercatori attivi nei PhD della Scuola Sant’Anna, e sviluppa contenuti, metodi e linee di ricerca che caratterizzano i percorsi dottorali. In questo senso, le Seasonal School funzionano come moduli specialistici collegati ai PhD, capaci di mettere in relazione comunità scientifiche diverse e di aprire spazi di collaborazione tra dottorande e dottorandi, visiting scholar e gruppi di ricerca.

Per i partecipanti internazionali, le Seasonal rappresentano un’occasione concreta per entrare in contatto con l’ecosistema della ricerca della Scuola Sant’Anna, conoscere i temi su cui lavorano i diversi dottorati e costruire relazioni scientifiche.

Che cosa sono le Seasonal School

Le Seasonal School sono percorsi formativi di eccellenza progettati per far vivere la ricerca “dentro” strutture e laboratori, creando occasioni di confronto tra partecipanti di alto profilo provenienti dall’Italia e dall’estero. Il nuovo catalogo si inserisce nel programma 2025–2026 ed è finanziato con risorse PNRR attraverso il progetto MERITA, una rete che comprende Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore, Collegio Superiore dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova e Scuola Superiore di Studi Avanzati – SSAS dell’Università di Roma.

I temi delle nuove Seasonal School

Nel loro insieme, le Seasonal School raccontano la natura interdisciplinare dei percorsi PhD della Sant’Anna: dalla progettazione di infrastrutture digitali e tecnologie emergenti, alle applicazioni dell’AI in ambito sanitario e organizzativo, fino alla governance dei cambiamenti attraverso strumenti giuridici, etici e di policy; senza dimenticare gli approcci quantitativi più avanzati per analizzare fenomeni economici e valutare interventi e politiche. I temi scelti riflettono la vocazione della Scuola Sant’Anna per una ricerca capace non solo di generare innovazione e impatto, ma anche di formare giovani pronti a operare in contesti complessi professionali e di ricerca.

Come partecipare e quando si svolgono le Seasonal School

Il nuovo programma si svolge tra fine marzo e inizio giugno 2026; le scadenze per presentare domanda variano a seconda del corso. Tutte le informazioni aggiornate (programma, requisiti, modalità di candidatura ed eventuali agevolazioni) sono disponibili nelle pagine ufficiali delle Seasonal School della Scuola Superiore Sant’Anna.

Il programma completo

PROIT – Programmable Internet

Coordinatore: Luca Valcarenghi – PhD: Emerging Digital Technology

Periodo: 23–27 marzo 2026 (Scadenza candidature: 23 gennaio 2026)

FFWD-Plants – Fast-forward genetics in plants

Coordinatore: Matteo Dell’Acqua – PhD: Agriobiodiversity

Periodo: 13–17 aprile 2026 (Scadenza candidature: 20 febbraio 2026)

IA4AI in Health – Interdisciplinary Approaches for AI in Health

Coordinatori: C.A. Avizzano, P. Ferragina, A. Giannoni, M. Vaineri – PhD: Health Science, Technology and Management

Periodo: 13–17 aprile 2026 (Scadenza candidature: 28 febbraio 2026)

ChAIn – AI in research, teaching and society

Coordinatori: Milena Vaineri, Jasna Pocek – PhD: Management of Innovation, Sustainability and Healthcare

Periodo: 18–22 maggio 2026 (Scadenza candidature: 20 marzo 2026)

EURISE – Europeanization of Law: Research, Innovation and Scholarly Engagement

Coordinatori: Edoardo Chiti, Giacomo Delledonne, Erica Palmerini – PhD: Law

Periodo: 18–22 maggio 2026 (Scadenza candidature: 27 marzo 2026)

ANIMA – ANImatronics and Mechatronic Artificial organs

Coordinatore: Marcello Calisti – PhD: Biorobotics

Periodo: 25–29 maggio 2026 (Scadenza candidature: 20 marzo 2026)

ROBOPHIL – Robo-Philosophy: Dimensions of Co-Agency

Coordinatori: Barbara Henry, Alberto Pirni – PhD: Human Rights

Periodo: 25–29 maggio 2026 (Scadenza candidature: 27 marzo 2026)

CME – Causal Methods for Economics

Coordinatori: Alessio Moneta, Laura Magazzini, Mario Martinoli – PhD: Economics

Periodo: 8–12 giugno 2026 (Scadenza candidature: 8 aprile 2026)

SUSTAIN – Sustainable Agriculture and Food Systems in the EU: Legal and policy perspective

Coordinatrice: Mariagrazia Alabrese – PhD: Human Rights

Periodo: 8–12 giugno 2026 (Scadenza candidature: 10 aprile 2026)

Fonte: Scuola Superiore Sant’Anna - Ufficio Stampa

