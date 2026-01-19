Lavori sulla Sp 64 'Certaldese II', senso unico alternato e limite 30km/h

Modifiche temporanee alla viabilità sulla Strada provinciale 64 “Certaldese II” per consentire urgenti lavori di spostamento della tubazione dell’acquedotto in prossimità del ponte sul fiume Elsa. A comunicarlo è la Città Metropolitana di Firenze.

L’intervento interesserà il tratto al chilometro 7+800, ricadente nei territori comunali di San Gimignano e Certaldo. I lavori prenderanno il via martedì 20 gennaio 2026 e proseguiranno fino al 28 gennaio 2026, nelle fasce orarie 8-12 e 14-18.

Durante l’esecuzione delle operazioni sarà istituito un senso unico alternato, con circolazione regolata da movieri per gestire il flusso veicolare nel punto di restringimento della carreggiata. È inoltre previsto un limite di velocità di 30 chilometri orari in prossimità del cantiere, al fine di garantire la sicurezza degli operai e degli automobilisti.

La Città Metropolitana invita gli utenti della strada a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti tenendo conto dei possibili rallentamenti.