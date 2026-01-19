A Empoli torna 'Locale di Gusto': alla scoperta dei sapori e delle tradizioni dell'Empolese Valdelsa

Giro di boa per 'Locale di Gusto', il progetto itinerante che attraversa l'Empolese Valdelsa per valorizzarne la cultura culinaria, giunto alla sua terza tappa. La scorsa serata si è svolta al locale Corale, all’interno del centro culturale Cambio.

In questa nuova puntata su Radio Lady si svela la terza serata di 'Locali di Gusto', che verrà ospitata da KuciniAmO, a Empoli. Presenti, come sempre, Gianluca D'Alessio di Confesercenti Empolese Valdelsa e la titolare di KuciniAmO, Annamaria Bongiovanni. La serata è in programma per giovedì 22 gennaio. Il progetto è realizzato con il sostegno della Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e con il contributo della Camera di Commercio.

L'intervista su Radio Lady

Dopo il successo della serata al Corale di Castelfiorentino, la prossima tappa dell’itinerario attraverso i sapori e le tradizioni dell'Empolese Valdelsa fa quindi tappa a Empoli, da KuciniAmO.

Le serate, come ricorda D'Alessio, hanno come tema centrale la promozione dei piatti tipici del territorio, che vengono in qualche modo rivisitati." Non si tratta solo di una cena, ma di un'esperienza durante la quale vengono presentati i prodotti tipici, gli abbinamenti con il vino e il racconto di Francesca Pinocchi, che illustrerà la storia dei piatti. La cena non sarà dunque solo un momento conviviale, ma un’occasione per vivere un’esperienza legata al territorio, che racconta il buon cibo e il mangiare bene. Un’opportunità per narrare l’Empolese Valdelsa anche dal punto di vista turistico, presentandone i piatti, alcuni dei quali affondano le radici nella tradizione popolare".

Annamaria Bongiovanni racconta la storia del ristorante, nato dalla sua passione per la cucina, che l'ha portata inizialmente ad aprire corsi di cucina: "Per tanti anni abbiamo fatto esclusivamente questo tipo di lavoro – spiega Bongiovanni –. Le richieste ci hanno permesso di evolverci verso altre strade. La passione per la cucina nasce dalla mia curiosità verso piatti non solo di altre regioni, ma anche di altre parti del mondo, che hanno poi consentito di rendere i corsi sempre più creativi".

Il menù della serata a KuciniAmO

"Ho voluto inserire in tutte le portate un richiamo al territorio e ai suoi confini. Non deve essere esclusivamente empolese: i nostri territori comprendono anche zone che, a pochi chilometri da noi, offrono ingredienti molto interessanti", ha spiegato la titolare.

Nel menù si potrà quindi trovare una vellutata di patate con uovo poché e tartufo, anche se quest'-ultimo - fa notare Bongiovanni - non è di stagione: "Patate, uovo e tartufo è un abbinamento sfizioso". Sarà presente anche il carciofo, prodotto tipico empolese, protagonista in ben due piatti ai quali Bongiovanni ha voluto "giustamente dare una certa priorità": lo sformatino di carciofi con salsa al parmigiano e i carciofi fritti. Immancabile la tradizionale pappa al pomodoro, proposta con una variazione "a sorpresa". Annamaria svela inoltre una curiosità sul piatto: "Molti credono che sia semplice e veloce da preparare, in realtà non è così e richiede una cottura molto lunga, ovviamente per ottenere un sugo di qualità".

A seguire una zuppetta di cipolle, i pici fatti in diretta da Annamaria durante la cena, con broccoli e briciole fritte. Come secondo, fagioli rifatti, nel rispetto anche di una proposta vegetariana, e a chiudere i piatti principali la famosa braciola all’empolese, che richiama la cucina povera anche se, come commenta Annamaria, "ormai sono diventati piatti gourmet, ma noi la facciamo come da tradizione, con la carne di vitellina". A chiusura del pasto, cantuccini con un'evoluzione spiegata da Bongiovanni e vin santo proveniente da un'azienda locale.

Ogni portata verrà accompagnata da un vino studiato appositamente per valorizzare il piatto e contribuire a raccontare la storia del territorio.

"Cucinare è qualcosa che richiede tempo, anche nei piatti più semplici - ha detto D'Alessio -. Inoltre, nel racconto di Annamaria emerge un aspetto fondamentale che si sposa perfettamente con il nostro progetto: il recupero, con piatti come i fagioli rifatti, la braciola all’'mpolese e molti altri. Una cucina basata sulla tradizione del 'non si butta via niente'".

La serata avrà una capienza limitata in base alla disponibilità del locale. Per prenotarsi, tutti i riferimenti sono presenti sulla pagina di Confesercenti Firenze.

Appuntamento a giovedì 22 gennaio al ristorante KuciniAmO di Empoli, in via Leonardo da Vinci 17/19A

Tel 0571-77227 - 340/8903143