L'Università a Pisa raccontata dalle pellicole: a Palazzo Blu mostra e quattro appuntamenti

Da gennaio a marzo 2026 l’Auditorium di Palazzo Blu a Pisa ospita un ciclo di quattro incontri, organizzato in collaborazione con l’associazione Acquario della Memoria, ciclo che accompagna la mostra “Università nel ’900. Pisa e le sue istituzioni”, in corso a Palazzo Blu e aperta fino al 29 marzo.

Il ciclo propone quattro appuntamenti che attraversano diversi decenni del Novecento, nei quali proiezioni di archivi filmici, testimonianze, musica e sonorizzazioni dal vivo, illustrate da Lorenzo Garzella, documentarista, offrono uno sguardo originale e multidisciplinare l’università nella città.

Il programma

In visita a Pisa nel settembre del 1989, papa Giovanni Paolo II (1920-2005) visitò anche le sedi universitarie. Qui è ritratto nel cortile del Palazzo della Sapienza in compagnia, tra gli altri, dell’allora rettore, lo studioso di ingegneria nucleare Bruno Guerrini (1930-2011). Archivio Frassi, Fondazione Pisa

Giovedì 22 gennaio 2026, Lorenzo Gremigni, esperto conoscitore del teatro goliardico locale, condurrà l’incontro Il teatro goliardico pisano. Un patrimonio artistico e culturale della nostra città, Un racconto che, attraverso immagini, documenti e filmati d’archivio, ripercorre oltre un secolo di storia – dal 1889 al 2000 – accompagnato dalle sonorizzazioni dal vivo alla fisarmonica di Franco Bonsignori.

Giovedì 5 febbraio 2026, alla proiezione di Cartoline dal Sessantotto. Dalle “Tesi della Sapienza” alla deindustrializzazione in città. documentario di Lorenzo Garzella (2023), ricco di materiali d’archivio e testimonianze, seguirà l’intervento di Stefano Gallo, direttore scientifico della Biblioteca Franco Serantini, sul rapporto tra movimento studentesco, mondo operaio e trasformazioni economiche della città.

Giovedì 19 febbraio 2026 la proiezione di “La Sapienza di Pisa, cuore dell’università”, sarà presentata da Lorenzo Garzella che guiderà in un viaggio nella e nella vita storia plurisecolare del Palazzo della Sapienza, sede storica dell’università, fino agli eventi recenti del Sessantotto e della Pantera.

Giovedì 5 marzo 2026 il ciclo si conclude con la proiezione di L’università in pellicola. Lo sguardo di Mario Benvenuti e i filmati d’epoca fra gli anni Venti e Settanta. Un appuntamento nel quale le immagini nei filmati di Mario Benvenuti, testimone visivo unico della storia cittadina, raccolte dall’Acquario della Memoria e dal progetto “Mosaico Pisa”, saranno illustrate e commentate dal figlio Paolo. Interviene, con sonorizzazioni musicali dal vivo di Linda Palazzolo e Paolo Pewee Durante.

Il progetto si inserisce inoltre nel più ampio percorso di “Mosaico Pisa”, iniziativa sostenuta da Università di Pisa, Fondazione Pisa e Comune di Pisa per la raccolta e la valorizzazione delle pellicole Super8 e dei film privati sul territorio cittadino.

Gli incontri sono a ingresso libero, con obbligo di prenotazione su eventbrite.it e si svolgono a partire dalle ore 17.00 nell’auditorium di Palazzo Blu.

Fonte: Ufficio stampa

