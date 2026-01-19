Marco Masini torna con 'Perfetto Imperfetto': il nuovo progetto discografico dell'autore fiorentino

Marco Masini annuncia il suo nuovo progetto discografico 'Perfetto Imperfetto' in uscita in CD il 6 marzo e in vinile il 24 aprile. L'album, prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini, è composto da 12 brani e segna una nuova fase artistica e personale per il cantautore fiorentino. Da oggi, lunedì 19 gennaio, l'album è disponibile in pre-order.

A anticipare il disco, venerdì 23 gennaio uscirà in radio e sulle piattaforme digitali il singolo 'E poi ti ho visto cadere'. Il brano, scritto da Cesare Chiodo, Antonio Iammarino, Marco Masini e Simone Zampieri, racconta con un sound coinvolgente il percorso emotivo di chi sceglie di chiudere una relazione.

"E poi ti ho visto cadere è il racconto di una persona che decide di porre fine a una storia quando si accorge che il sentimento si è trasformato, e non si sente più innamorato - racconta Marco Masini - Ciò che accade dopo può essere inaspettato: assistere alla “caduta” dell’altra persona, dolorosa per entrambi, anche per chi lascia. L’arrangiamento accompagna il passaggio dalla spensierata energia iniziale di chi sente arrivare il momento di rinascere e di ripartire al momento in cui questa stessa energia si sgretola davanti alla disperazione della persona che si sta lasciando. L’amore era finito davvero?".

'Perfetto Imperfetto', tredicesimo album in studio di Masini e successivo a '10 Amori' (ottobre 2024), rappresenta una vera evoluzione artistica. «Questo album riflette un cambiamento profondo, sia umano che professionale – racconta il cantautore – È anche frutto di collaborazioni con artisti più giovani, dai quali ho imparato nuovi modi di comunicare e di interpretare le emozioni».

L’album include sia il brano 'Male Necessario' (Fedez & Masini), con cui i due artisti parteciperanno al 76esimoFestival di Sanremo, sia la versione personale di 'Bella Stronza' (Fedez, Marco Masini, FT Kings), reinterpretazione di un brano già iconico nella musica italiana, che lo scorso anno ha conquistato il terzo posto nella serata dei duetti.

Masini ha anche annunciato 5 date di concerti live, una di queste proprio nella sua Firenze, il 4 novembre al Mandela Forum. Gli altri appuntamento saranno rispettivamente: il 3 novembre all'Unipol Forum di Milano, il 7 novembre al Kioene Arena di Padova, il 13 novembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 14 novembre al Pala Partenope di Napoli.

Notizie correlate