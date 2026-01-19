Sedici ristoranti toscani tra i migliori cento del 2025 secondo TheFork

Sedici locali dalla Toscana entrano nella classifica dei cento migliori ristoranti del 2025 per TheFork. Addirittura un posto in Toscana si piazza al terzo posto nazionale.

La classifica è stilata tenendo conto di diversi fattori, tra cui il punteggio, le recensioni, le prenotazioni e le visite sulla scheda del ristorante, valutandone le performance sui dodici mesi appena trascorsi. Primo in Italia è PizzAut a Monza, seguito da Locanda Marchesani a Pomezia.

Salotto Portinari di Firenze è terzo, mentre IO Osteria Personale è quarto: entrambi si trovano a Firenze. In top venti un altro locale fiorentino, il Florentia, che è quindicesimo. Si va nel Pisano a Rivalto (Chianni) per un altro toscano, La Ripadoro è venticinquesimo in tutta Italia. Tre gradini più sotto La Gratella, sempre a Firenze.

Si torna a Firenze per la trentesima e la trentunesima posizione nazionali, rispettivamente per Futura Cucina Italiana e Degusteria Italiana agli Uffizi. Sempre nel capoluogo la trentottesima piazza italiana è occupata da Enoteca Ristorante Innocenti Wines, la quarantesima da B.O.r.G.O. e la cinquantaduesima da Ristorante Enoteca Strozzi.

Montepulciano compare alla posizione cinquantatré con La Taverna di Fucile. Di nuovo Firenze alla sessantatré con Indian Palace, mentre LINFA di San Gimignano è settantaseiesimo. Settantottesimo in classifica è Podere 1384 a Castellina in Chianti, ottantunesimo è - a Firenze - i'Qortile mentre chiude la classifica toscana l'ottantanovesimo locale italiano, ovvero Barbagianni Fine Dining a Colle di Val D'Elsa.

