Montopoli ha ricordato la pedagogista Nora Giacobini

Sabato 17 gennaio, con una giornata di studi organizzata dal Comune di Montopoli, è stato ricordato il lavoro di Nora Giacobini. Docente, pedagogista e filosofa che, dal 1950 al 1953, ha insegnato filosofia e pedagogia, per 15 ore settimanali, all’Istituto Magistrale di Montopoli. Un’iniziativa che ha raccolto molte delle persone che hanno conosciuto Nora, suoi ex alunni o ex colleghi, ma anche studiosi e professori di ieri e di oggi. Ad aprire i lavori la sindaca Linda Vanni. «Tutto è cominciato in estate quando leggendo un libro mi sono imbattuta per la prima volta nel nome di Nora Giacobini – ha detto la sindaca -. Ho letto del suo modo di insegnare, di quelle tecniche innovative e del lavoro che aveva svolto proprio a Montopoli così ho conosciuto l’insegnate Martina Mocci che ha approfondito la figura di Nora per la sua tesi. Da lì l’idea di organizzare questo convegno per far conoscere il suo nome. Questo vuole essere soltanto il primo passo di un impegno più importante. Come continueremo a parlare di lei? Abbiamo intenzione di candidarla alla seconda edizione dell'avviso “L’Italia delle donne” per l’individuazione di figure femminili da promuovere a livello nazionale e locale, inoltre ci piacerebbe poter riportare a Montopoli l’archivio delle ex scuole magistrali, adesso custodito a San Miniato, e avviare un percorso che possa condurci nel 2028 a celebrare insieme i 30 dalla sua scomparsa».

Tra il pubblico anche la maestra delle scuole elementari di Montopoli Giovanna Cervelli che ha avuto Nora Giacobini come sua insegnante alle magistrali. Presente all’iniziativa anche Giorgio Testa, arrivato di proposito da Roma, ex studente di Nora diventato pedagogista a sua volta. Nutrita la partecipazione del Mce (Movimento cooperazione educativa) con gli interventi a distanza di Giancarlo Cavinato, Mce Venezia Mestre e Domenico Canciani segretario Mce nazionale e di presenza di Marta Galluzzo e Antonio Ronco dei gruppi territoriali di Pisa e Lucca. In collegamento anche la professoressa dell’università di Pisa Caterina di Pasquale.

La giornata si è conclusa con una visita speciale e suggestiva negli spazi dell’ex istituto magistrale, grazie alla collaborazione del conservatorio Santa Marta. La registrazione del convegno è disponibile sul canale Youtube del Comune (https://youtu.be/Kr9j0dqv4PU).

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa

