Musica a tutto volume e alcol in una cava dismessa in provincia di Lucca

Un party improvvisato si è tenuto tra il 16 e il 17 gennaio a Balbano, in provincia di Lucca. Circa sessanta persone hanno partecipato all'evento in una cava dismessa. Sono intervenuti i poliziotti da Lucca che hanno sequestrato il materiale per l'evento e denunciato tre giovani tra i 23 e i 32 anni, residenti tra Lucca e Pisa.

L’intervento è scattato intorno alle 4 del 18 gennaio, dopo le segnalazioni di alcuni residenti. La polizia ha riscontrato musica a alto volume, gazebo montati e circa sessanta partecipanti. I tre presunti organizzatori sono stati identificati mentre cercavano di andare via su dei furgoni.

I mezzi sono stati sequestrati insieme al materiale utilizzato per l’evento ovvero impianti audio, gruppo elettrogeno e gazebo.