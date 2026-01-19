MyDSU la nuova applicazione per gli studenti universitari per accedere alle mense

Accedere alle mense universitarie dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana è ora più facile, veloce e conveniente grazie all'introduzione della nuova app MyDSU che può essere utilizzata al posto della carta regionale dello studente rilasciata dagli Atenei o della tessera mensa del DSU. Scaricabile dall'App store per chi possiede l'iPhone o da Play Store per chi utilizza il sistema Android l'applicazione consente di consultare i menù delle principali mense DSU con l'indicazione degli ingredienti, allergeni ed emissioni di CO, verificare il saldo mensa e gli ultimi movimenti, ricaricare il borsellino elettronico, prenotare i pasti nei punti ristoro abilitati.

L'autenticazione avviene tramite SPID/CIE oppure per gli studenti internazionali come gli Erasmus, non ancora in possesso di un documento di identità italiano, tramite credenziali tradizionali login e password.

Per questi ultimi le credenziali vengono inviate automaticamente tramite messaggio di posta elettronica all'atto dell'immatricolazione.

L'accesso allo strumento permette inoltre di generare un QRCode personale identificativo che potrà essere utilizzato alle casse delle mense per pagare il pasto od accedere gratuitamente nel caso dei vincitori di borsa di studio.

E' possibile ricaricare il conto mensa dall'app MyDSU tramite Paypal o Carta di credito.

Le precedenti tessere usate per fruire delle mense rilasciate dagli Atenei e dall'Azienda non scompariranno immediatamente ma il loro utilizzo scadrà il 31 marzo 2026 quando il sistema di pagamento verrà sostituito esclusivamente dalla nuova applicazione.

Maggiori informazioni sono presenti sul sito http://www.dsu.toscana.it/www.dsu.toscana.it

Fonte: DSU Toscana