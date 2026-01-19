Poggibonsi, in gara la passerella pedonale al parcheggio del Vallone

In fase di gara la passerella pedonale che unirà il parcheggio del Vallone con via San Francesco, intervento cofinanziato da Regione Toscana nell’ambito del bando per l’abbattimento delle barriere architettoniche a cui il Comune ha partecipato con esito positivo. "L’obiettivo è quello di rendere l’area del sosta più accessibile, sicura e più vicina al centro storico – dice la sindaca Susanna Cenni – Sono state tante le sollecitazioni giunte da cittadini e cittadine e abbiamo provato a concretizzare questo nostro impegno cogliendo le opportunità presenti e stanziando ulteriori risorse. Grazie a Regione Toscana e grazie agli uffici per l’impegno profuso. Un ulteriore lavoro per qualificare e valorizzare questa importante area della città".

Complessivamente il progetto ha un costo di 160.000, cofinanziato per 100.000 euro da Regione Toscana e per 60.000 euro da risorse stanziate dal Comune. "Nel luglio scorso abbiamo inserito l’intervento nel piano triennale delle opere pubbliche e passo dopo abbiamo è proseguito il nostro impegno per concretizzare l’opera – dice il vicesindaco Fabio Carrozzino - Il parcheggio del Vallone è un’area di sosta importante e significativa vicino al centro che viene percepito distante proprio per l’assenza di collegamento pedonale diretto. Collegamento che nei prossimi mesi andremo a realizzare".

Il progetto prevede la realizzazione di una passerella fra via San Francesco e il multipiano del Vallone. Struttura quest’ultima che è accessibile e fruibile ma non consente il collegamento pedonale diretto con via San Francesco che si trova ad un livello diverso rispetto all’ingresso al parcheggio che avviene da via Fortezza Medicea. Il passaggio pedonale è ad ora possibile attraversando l’area di sosta esterna verso via Balugano da Crema dove sono presenti rampe e gradini. L’obiettivo del progetto è quello di integrare il parcheggio con una struttura di collegamento che consenta di accedere direttamente a via San Francesco mediante la realizzazione di una passerella pedonale per abbattere la barriera architettonica rappresentata dal pendio che separa il parcheggio dalla stessa via San Francesco. Il progetto riguarda anche il necessario adeguamento di alcuni aspetti del multipiano, in particolare dell’ascensore, per consentire il raccordo ottimale con la rampa che porterà al marciapiede di via San Francesco.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa